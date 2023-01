RTX 6000 für über 10.000 Euro: Neue Grafikkarte von Nvidia schießt gleich mehrfach den Vogel ab

Update, 23. Januar 2023: Die neue Profi-GPU RTX 6000 ist inzwischen verfügbar. Während in Nvidias eigenem Shop 6.800 US-Dollar dafür ausgerufen werden, muss man in Deutschland aktuell nochmal tiefer in die Tasche greifen, als zunächst gedacht: Die günstigste lieferbare Listung, die wir bislang gefunden haben, liegt bei knapp über 10.000 Euro.