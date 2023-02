Laptop und Handy auf Knopfdruck vergrößern: Sieht so die Display-Zukunft aus?

Es ist noch gar nicht so lange her, seitdem faltbare Smartphones der neueste heiße Trend waren und schon folgt der nächste. Aufrollen statt aufklappen ist das Motto der zwei neuen Geräte von Lenovo. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona stellte das chinesische Unternehmen zwei Geräte mit äußerst skurrilem Display-Design vor.

Schon letzten Oktober hat Lenovo in einem kurzen Demo-Video ein Smartphone gezeigt, das per Knopfdruck das Display nach oben verlängern kann. Nun hat das Unternehmen erste Prototypen auf dem Mobile World Congress gezeigt. Dabei handelt es sich um ein Notebook und ein Smartphone.

Kompakt und groß zugleich - ganz ohne Falten

Auf den ersten Blick sieht der Lenovo-Laptop wie ein gewöhnliches 12-Zoll-Notebook mit einem 4:3 Bildformat aus. Mit einem simplen Knopfdruck fährt das Display langsam nach oben aus, bis es etwa 15,6 Zoll in der Diagonale misst und ein 8:9 Bildformat hat. Laut Lenovo wäre das wie, als hätte man zwei 16:9-Bildschirme übereinander. Mit einem weiteren Knopfdruck lässt sich der Bildschirm wieder verkleinern, wobei der überschüssige Teil unter die Tastatur gerollt wird.

Die Auflösung im unaufgerollten Zustand beträgt 2024 × 1604 Pixel. Komplett ausgefahren, erhöht sich die Auflösung auf 2024 x 2368. Der Bildschirm selbst wird von Sharp hergestellt, die schon öfter mit Lenovo zusammengearbeitet haben.

Leider existieren noch keine weiteren Infos über das aufrollbare Notebook. Da es sich um einen frühen Prototyp handelt, wird es wohl noch eine Weile dauern, bis das Rollable auf den Markt kommt.

Auch Samsung arbeitet an ausrollbaren Tablets und Handys. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen:

Das andere Gerät mit einem aufrollbaren Bildschirm, das Lenovo vorgestellt hat, ist ein Smartphone. Der aktuelle Name des Handys ist »Motorola rollable smartphone concept«. Wie der Name vermuten lässt, befindet sich auch das Handy in einem frühen Entwicklungsstatus.

Unaufgerollt hat das Display eine Diagonale von 5 Zoll im 15:9-Bildformat. Wie auch beim Laptop fährt der Bildschirm auf Knopfdruck nach oben aus und vergrößert sich. Voll ausgefahren, hat es ungefähr die Maße, die man von heutigen Smartphones kennt: 6,5 Zoll im 22:9 Bildformat. Der größte Vorteil von solch einem Design wäre die kompakte Größe im eingefahrenen Zustand.

Im Gegensatz zum Laptop verschwindet das überschüssige Display nicht im Gehäuse, sondern rollt sich auf die Rückseite. Dies könnte beispielsweise nützlich sein, um Benachrichtigungen anzuzeigen. Außerdem kann der Bildschirm auch etwas weiter nach unten rollen, um den Telefonhörer und die Frontkamera zu öffnen. Ansonsten sind diese gut hinter dem Display versteckt.

Darüber hinaus existieren hier auch noch keine weiteren Informationen, da es sich bei den beiden Produkten noch um frühe Konzepte handelt. Man darf aber gespannt sein, ob »Rollables« die Zukunft sein werden oder nicht.

Lenovo scheut sich jedenfalls nicht davor, neue Designs für ihre Laptops auszuprobieren. Erst vor kurzem haben sie auf der CES das Yoga Book 9i vorgestellt: Einen Laptop mit zwei OLED-Bildschirmen. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen:

CES 2023: Kein Scherz, so sehen die neuen Laptops von Lenovo wirklich aus!

Wie findet ihr das Konzept von aufrollbaren Displays und würdet ihr euch so ein Gerät kaufen? Glaubt ihr, dass dies die Zukunft von Bildschirmen sein könnte oder ist es am Ende doch nur eine Spielerei? Seid ihr mehr im Lager der Foldables oder bleibt ihr lieber bei ganz normalen »Solid State«-Bildschirmen? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!