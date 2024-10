Launch vom MacBook Pro & Mac Mini mit M4 steht bevor: Apple verspricht »aufregende Woche«

Wartet ihr auch schon gespannt auf die kommenden MacBooks mit M4 Chip? Am kommenden Montag dürfte es nun endlich so weit sein. In welcher Form genau die Vorstellung ablaufen wird, hat das Unternehmen allerdings nicht verraten.

Auf eine pompöse Live-Vorstellung in Cupertino wird Apple diesmal aber scheinbar verzichten. Stattdessen dürfte sich das Unternehmen für einen Livestream entschieden zu haben. Marketing-Vizepräsident Greg Joswiak spricht in seinem X-Post jedenfalls von einer spannenden Woche voller Ankündigungen .

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Neue M4 Macs & vielleicht Eingabegeräte mit USB-C

Die neuen Produkte werden hauptsächlich im Zeichen von Apples neuem M4 Chip stehen. Dessen Leistungsfähigkeit des Basis-M4 ist kein großes Geheimnis mehr. Zum einen ist das iPad Pro mit M4 ja schon eine Weile im Handel erhältlich und dann wäre da ja noch der YouTube-Leak des MacBook M4.

Trotzdem werden die neuen Rechner von Apple mit Spannung erwartet. Aller Voraussicht nach wird das Unternehmen der geneigten Käuferschaft neben neuen MacBooks auch neue iMacs sowie einen völlig überarbeiteten Mac Mini präsentieren.

Während es bei MacBooks und iMac wohl beim bekannten Design bleiben wird, soll der Mac Mini deutlich kompakter ausfallen als das noch aktuelle Modell. Gerüchten zufolge wird er von den Abmessungen her der Apple TV Box ähneln.

Nicht unwahrscheinlich, dass das Unternehmen zudem auch seine Eingabegeräte Magic Mouse, Magic Keyboard und Magic Trackpad auf den aktuellen Stand bringt. Aktueller Stand bedeutet in diesem Fall dann die Integration von USB-C, weitergehende Änderungen sind unwahrscheinlich.

Das iPad Pro mit M4 Chip hatten wir übrigens auch schon im Test: iPad Pro 2024 im Test: Es ist ein Jammer, dass die starke Hardware durch die Software gebremst wird

Auf M4 warten oder jetzt vielleicht ein Schnäppchen machen? Das rät unser Experte

Sven Scharpe Der Launch der neuen Modelle steht unmittelbar bevor, ich würde daher erst abwarten, wie die Preisgestaltung der neuen Modelle sein wird. Da die M4-MacBooks auch in der Standard-Version über 16 GB Arbeitsspeicher verfügen werden, könnte es durchaus sein, dass Apple sich dieses Upgrade auch teuer bezahlen lässt.



Ein MacBook Pro mit 8 GB würde ich nur noch empfehlen, wenn mit dem Rechner nicht mehr als einfache Office-Tätigkeiten durchgeführt werden sollen.



Ja ich weiß, Apple predigt auch im Jahr 2024 noch, dass 8 GB RAM noch für alles ausreichen sollen. Wenn man fleißig auf die schnelle SSD auslagern lässt, mag diese Rechnung auch aufgehen. Allerdings steigt dann natürlich auch die Schreibbelastung des nicht austauschbaren Flash-Speichers deutlich an. Eine exzessive Nutzung zukünftiger Apple Intelligence Services könnte diesen Umstand noch deutlich verschärfen.



Das aktuell günstigste MacBook M3 mit 14-Zoll-Display und 16 GB RAM kostet immer noch mindestens 1.949 Euro. Falls ihr also nicht ein wirklich unmoralisch günstiges Schnäppchen erwischt, würde ich euch schon alleine wegen der Zukunftssicherheit dazu raten, auf die neuen Modelle zu warten.



Wenn euch 8 GB RAM aber tatsächlich ausreichen, dann könnt ihr auch direkt zu einem MacBook Air greifen und rund 500 Euro im Vergleich zum aktuell günstigsten MacBook Pro M3 mit 14-Zoll-Display sparen.

Freut ihr euch auf die neuen M4-Macs? Welches Gerät ist für euch besonders interessant? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Ich werde mir natürlich das neue M4-MacBook Pro für einen ausführlichen Test näher anschauen.