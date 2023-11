Samsung-Leak dank Walmart: Technische Specs und Bilder zum Samsung Galaxy A15 5G

Zumindest farblich unterscheiden sich die neuen Handys vom Vorgänger A14.

Bei Walmart ging vor wenigen Tagen ein Angebot für das Samsung Galaxy A15 online. Dabei ist das Handy noch nicht einmal offiziell angekündigt. Zwar steht bei Walmart, dass es out of stock ist, also ausverkauft – doch Bilder und technische Daten sind schon einsehbar.

Alle Informationen rund um das Samsung Galaxy A15 5G

Wir haben bereits in der Vergangenheit über das Samsung Galaxy A15 und seine Leaks berichtet. Damals tauchten erste Ergebnisse aus dem Geekbench-Test auf. Hier ein kurzer Überblick, welche Walmart-Informationen mit den Geekbench-Informationen übereinstimmen:

Optisch sollte man keine Innovation erwarten: So soll das Samsung Galaxy A15 5G laut Walmart aussehen (Quelle: Walmart)

5.000 mAh Akku

6,5 Zoll Bildschirmgröße

Auflösung von 1.080p

50 MP Hauptkamera

13 MP Selfiekamera

128 GB Speicherplatz

Außerdem soll das Smartphone 4 GB Arbeitsspeicher spendiert bekommen sowie einen Prozessor der Marke MediaTek.

Um welches Prozessor-Modell es sich dabei handelt, lässt sich bei Walmart nicht herauslesen. Im Geekbench-Leak sind wir aber davon ausgegangen, dass es sich voraussichtlich um den MediaTek Dimensity 6100+ Chipsatz handeln wird.

Offizieller Release und Preis

Noch gibt es kein offizielles Release-Datum. Da es aktuell immer wieder zu größeren Leaks kommt, kann aber davon ausgegangen werden, dass es auch von offizieller Seite nicht mehr lange dauert. Häufig sind Leaks ein Indiz dafür, dass ein Release in wenigen Wochen bis Monaten bevorsteht.

Bei Walmart wird das Handy für 139 US-Dollar gelistet, also umgerechnet 126 Euro. Ob dieser Preis stimmt, bleibt abzuwarten. Das Samsung Galaxy A14 hatte einen UVP von knapp 200 Euro – in der 64 GB Variante.

Leaks im Überblick: Samsung Galaxy S24 und Samsung Galaxy A25

Wir haben bereits am 21. November 2023 einen Artikel zu Leaks des Flaggschiffs S24 veröffentlicht – denn das soll 2024 etwas früher erscheinen. Laut TheElec wird das Smartphone am 17. Januar 2024 angekündigt und soll ab dem 18. Januar 2024 bestellbar sein.

Übrigens: Wer aktuell eher auf den Preisverfall des Samsung Galaxy S23 Ultra hofft und wartet - wir haben hier einen kurzen Trailer für euch:

2:53 200 Megapixel, Nightography und Expert RAW - Das kann das neue Samsung Galaxy S23 Ultra

Auch für das günstigere Galaxy A25 gibt es Neuigkeiten im selben Artikel. Das Handy wird schon einen Monat früher verkauft – angedacht ist der Verkaufsstart laut Winfuture im Zeitraum vom 07. bis 19. Dezember 2023.

Mehr zum Thema lesen: Samsung Galaxy: Fünf Smartphones werden nicht länger mit Updates versorgt

Was denkt ihr über das Samsung Galaxy A15 5G? Ist es ein würdiges Budgethandy für den kleinen Geldbeutel? Sollte es tatsächlich auch bei uns 139 Dollar oder 126 Euro kosten, wäre es mit der Konfiguration von 128 GB Speicherplatz eine preisliche Kampfansage. Ist dieses Smartphone auf eurer Liste? Schreibt es gerne in die Kommentare.