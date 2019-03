Lego Fold - Klötzchenparodie des faltbaren Samsung-Smartphones

Faltbare Technik liegt derzeit voll im Trend, wie Samsung mit dem Galaxy Fold und Huawei mit dem Huawei Mate X kürzlich mit ihren beiden faltbaren High-End-Smartphones bewiesen haben. Doch was die Asiaten können, können wir schon lange, dachte sich offenbar der Spielzeughersteller Lego und präsentiert über Lego Ideas jetzt quasi ein eigenes Faltgerät.

Wie TheVerge berichtet, bewirbt der Konzern das sogenannte Lego Fold via Twitter in Form einer Parodie auf Samsungs Galaxy Fold mit einem »atemberaubenden 5-Zoll Cover-Display«, das sich in ein »11-Zoll Pop-Up-Buch ausklappen« lässt - »für endloses kreatives Spielen, bei dem der Akku niemals leer wird«:

A stunning 5-inch cover display unfolds into an 11-inch pop-up story book. For endless creative play that never runs out of battery. pic.twitter.com/yodboV2aEK