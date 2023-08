Leak: Lenovos Steam Deck-Konkurrent sieht ganz nach Nintendo Switch aus

Sieht aus wie eine Switch, ist aber keine: Lenovos Legion Go. (Bild: Windows Report)

Das Steam Deck und Asus ROG Ally bekommen Konkurrenz. Bereits letzten Monat berichtete Windows Central darüber, dass Lenovo an seinem eigenen Handheld bastele. Der voraussichtliche Name: Legion Go.

Nun zeigt Windows Report die ersten Produktbilder, die bereits durchgesickert sind - und sie erinnern stark an Nintendos Switch.

Wie immer sind Leaks mit Vorsicht zu genießen.

Eine Prise Switch

Das Erste, was auffällt, sind die Joy-Con-ähnlichen, abnehmbaren Controller. Dieses Design hat der japanische Handheld-Hybrid vorgemacht.

Die Ähnlichkeiten gehen noch weiter: Das Legion Go scheint sogar einen breiten Switch-OLED-ähnlichen Ständer zu haben, den man für Tabletop-Gaming ausklappen kann.

Laut Windows Report hat die Legion Go außerdem einen Acht-Zoll-Bildschirm. Die Seite spekuliert darüber hinaus, dass dieser touch-basiert sein könnte.

Ein bisschen vom Steam Deck

Es sieht wohl ganz so aus, als besäße der rechte Controller das Touchpad des Steam Deck. Der Konkurrent von Valve hat das zwar auf beiden Seiten, da das Legion Go aber wohl mit Windows 11 laufen soll, wäre eine berührungssensitive Oberfläche sinnvoll.

Die vermutlich interessanteste Beobachtung: Das Legion Go ist ziemlich dick. Während andere Handhelds eher auf einen Schlankheitsfaktor setzen, verbaut Lenovo anscheinend lieber einen starken Akku für langes Spielvergnügen.

Wie bereits erwähnt, vermutet Windows Report dass das Legion Go mit Windows 11 laufen wird. Das bedeutet: Der Handheld sollte in der Lage sein, alle Windows-Spiele zu unterstützen, die die technischen Daten des Geräts hergeben.

Windows Central, die zuerst von Lenovos Handheld berichteten, brachte in Erfahrung, dass AMD-Phoenix-Prozessoren verwendet werden, die auch im ROG Ally und anderen aktuellen und kommenden Windows-Handhelds zu finden sind.

Wenn ihr auf den Nachfolger der Switch wartet, haben wir hier alle Infos zusammengefasst:

Preis und Verfügbarkeit

Noch ist es zu früh, um sagen zu können, wann und zu welchem Preis Lenovos Legion Go erscheinen wird. Sollten neue Infos an die Oberfläche treten, halten wir euch auf dem Laufenden.

Geleakte Bilder des Legion Go zeigen, dass Lenovo an einem Handheld werkelt und damit in Konkurrenz zum Steam Deck, ROG Ally und Nintendos Switch begibt. Glaubt ihr, das Gerät hat eine Chance gegen die oben genannten? Spielt ihr überhaupt “auf die Hand” oder nur am Rechner oder Konsolen? Schreibt es uns in die Kommentare!