Nintendo Switch 2 endlich 2024? Diese Anzeichen sprechen dafür

Alle Anzeichen sprechen für einen Switch-Nachfolger im nächsten Jahr. (Bild: Nintendo)

Zwischen Switch und Wii U lagen fünf Jahre, zwischen Wii U und Wii waren es sechs, und der GameCube erschien fünf Jahre vor der Wii.

Eigentlich wird es Zeit, dass eine neue Nintendo-Konsole auf den Markt kommt, oder?

Viele Zeichen deuten auf einen Release in 2024 hin. Wie Video Games Chronicle behauptet, soll die Veröffentlichung im zweiten Halbjahr stattfinden, um einer Verknappung des Angebots entgegenzusteuern. Die PlayStation 5 und Xbox Series X/S waren bereits ab Tag eins nur schwer zu bekommen.

Wir verraten euch, was noch für ein Release des Switch-Nachfolgers in 2024 spricht.

Entwickler-Kits bereits im Umlauf

Die deutlichste Sprache sprechen die Entwickler-Kits zum noch namenlosen Nachfolger der Switch.

Ein spanisches Studio behauptet, bereits ein Dev-Kit zu besitzen und auch in der Entwickler-Community machen Prototypen die Runde.

Das hat vor allem eins zu bedeuten: Nintendo möchte, dass sich Entwickler mit ihrer Hardware vertraut machen und Spiele dafür entwerfen.

Eine Prognose über die Performance gibt es bereits. Wie ein Leak seitens Activision Blizzard (Notebookcheck berichtete) bestätigt haben will, soll sich die Hardware etwa auf der Höhe der PlayStation 4 befinden.

Finanzprognose spricht für Release in 2024

Nintendos hauseigener Finanzbericht hat einen Release weiter spezifiziert - oder zumindest einen bestimmten Zeitraum ausgeklammert.

Der Hersteller selbst gab zu verstehen, dass im Finanzjahr 2023 (also von April 2023 bis März 2024) keine Konsole erscheinen wird. Wenn die Nintendo Switch 2 im nächsten Jahr kommt, dann frühestens im zweiten Quartal.

LCD-Panels von Sharp

Vor zwei Jahren bekam Nintendos Switch ein Upgrade in Form eines OLED-Panels. Anscheinend will man jedoch an LC-Displays festhalten.

Sharp-CEO Robert Wu hat mit ominösen Aussagen Gerüchte befeuert, dass der Hersteller für Display-Panels wieder mit einem Konsolenhersteller zusammenarbeitet. Das Timing hinsichtlich der Switch 2 wäre also ausgesprochen gut.

Im obigen Artikel haben wir sechs Features aufgeführt, die wir uns für einen Nachfolger wünschen. Etwas, das wir dort nicht erwähnen, scheint allerdings wahr zu werden.

Abwärtskompatibilität?

Glaubt man Leaks aus einem internen Meeting bei Nintendo, möchte der Hersteller, dass wir unsere Spiele von der Switch auf den Nachfolger übertragen.

Hier ist vermutlich von digitalen Games die Rede, aber das kann sich genauso gut auf physische Kopien beziehen. Entgegen aller Unkenrufe zum Start der Nintendo Switch haben sich die Cartridges respektive Kassetten als Datenträger ausgezahlt.

Selbst wenn das Gros der Spieler Games online kauft, sind das gute Nachrichten. Nicht nur dürfen wir spielen, was wir besitzen, es spricht dafür, dass die Switch 2 ein Upgrade wird und wir uns vielleicht nicht auf eine gänzlich neue Art des Spielens einstellen müssen, wie es bei den Generationen vor der Switch war.

Ein austauschbarer Akku als Pflicht

Ein EU-Verordnung verpflichtet Hersteller, ihre elektronischen Geräte mit austauschbaren Akkus zu versehen - das gilt natürlich auch für Gaming-Handhelds.

Für Nintendo ist das nichts Neues. Bei den frühesten Gameboys war das immerhin möglich durch simples Wechseln der Batterien, zuletzt beim Gameboy Advance. Wie sich das ab 2027 abspielen wird und ob die Switch 2 direkt zum Start dieses Feature besitzen wird, muss sich zeigen.

Weitere Details sind noch nicht bekannt, wenn sich ein genauer Release-Datum abzeichnet, erfahrt ihr es bei uns.

Freut ihr euch auf den Switch-Nachfolger? Was muss Nintendo tun, um auch die Switch 2 zum Erfolg zu führen? Schreibt es uns in die Kommentare.