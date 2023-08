Ohne Kabel, dafür mit viel Preis: LG OLED-Fernseher der M-Serie kosten bis zu 30.000 Dollar

Ein Fernseher ganz ohne Kabel? Zumindest fast. (Bild: LG)

Fernseher fast ganz ohne Kabel? Das ist an und für sich nichts Neues. Bereits seit Jahren vertreibt Samsung TVs, die mit einer One-Connect-Box im Karton kommen.

Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Abgesehen von einem einzigen Kabel, das vom Bildschirm zur Box verläuft, stecken alle Anschlüsse an der Box. Man kommt leichter ran, hat weniger Kabelsalat, der zum Display läuft, und das Kästchen verschwindet auf Wunsch in einer Schublade.

Bei seiner M-Series hat LG gespickt. Ebenfalls mit einer Zero-Connect-Box (ein Schelm, wer sich diesen Namen ausgedacht hat) ausgestattet, rufen diese Fernseher allerdings einen deutlich höheren Preis auf - und das hat einen Grund.

Eine neue Methode in der Panel-Herstellung könnte uns allen preislich entgegenkommen:

Viel Display für viel Geld

LG positioniert sich mit seiner M-Serie im Premium-Bereich, sowohl was Preis als auch die Größe anbelangt. Wie Digitaltrends herausgefunden haben will, werden die Dollarpreise wohl wie folgt aussehen:

77 Zoll: 5.000 Dollar

5.000 Dollar 83 Zoll: 8.000 Dollar

8.000 Dollar 97 Zoll: 30.000 Dollar

Warum sind die Preise so hoch? Das liegt an der Nachfrage großer Fernseher. 77 Zoll ist eine Größe, die zumindest auf dem internationalen Markt durchaus gefragt ist (und deswegen häufiger produziert wird), weswegen diese selbst bei der M-Serie im Vergleich zu den anderen beiden günstig anmutet.

97 Zoll ist jedoch eine Nischengröße. 246 Zentimeter in der Diagonale ist riesig und nicht jeder möchte ein solches Gerät im Wohnzimmer stehen haben. Entsprechend wenig und mit viel Aufwand werden solche Panels hergestellt.

Immerhin muss man sich bei diesen Größen einer typisch deutschen Angewohnheit automatisch entledigen.

Einen Unterschied zu Samsungs One-Connect-Box gibt es dann aber doch. Wo man bei der Konkurrenz Box und Fernseher mit einem Lichtleiterkabel verbinden musste, entfällt das hier.

Das Bildsignal wird komplett kabellos an den Fernseher gesendet. Der Bildschirm selbst braucht nur einen Stromanschluss.

Preis und Verfügbarkeit

Ob und wann die M-Serie bei uns verfügbar sein wird, steht momentan noch in den Sternen. Die Preise werden sich dann entsprechend an den Dollarpreisen orientieren.

LG schickt sich an, weiter am kabellosen Fernseher zu feilen. Ob ihnen das gelingt, werden wir in ein paar Jahren sehen.

Fernseher ohne Kabel ist laut LG die Zukunft. Die Südkoreaner machen vor, was tatsächlich Realität werden könnte. Wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass wir irgendwann riesige Bildschirme an den Wänden haben und die Technik in Boxen in irgendwelchen Schubladen verschwindet? Teilt eure Zukunftsvision gerne in den Kommentaren.