Der erste PC-Lüfter mit Display ist da und ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll

Lian Li Uni Fan TL LCD

Mit dem Uni Fan TL LCD bietet Lian Li einen neuen Lüfter an, der in der Mitte über ein LC-Display verfügt. Es kann sowohl Informationen zur Drehzahl des Lüfter und der Temperatur von CPU und GPU anzeigen als auch eigene Videos und Bilder. Der Lüfter ist in einer Größe von 120 und 140 Millimetern sowie in Schwarz und Weiß erhältlich.

zum Shop