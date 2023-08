»Liebling, ich habe die Grafikkarten geschrumpft« - MSI präsentiert gleich 20 schlanke RTX-4000-GPUs

Gaming Slim: MSI verschlankt seine RTX-40-Grafikkarten mit einer neuen Modellreihe.

Nvidias AIB-Partner MSI hat eine neue Modellreihe in petto: Mit der Gaming Slim getauften Serie erhalten nahezu alle Varianten der RTX-40-Serie ein neues Custom-Design, welches namensgetreu mit einem deutlich dünneren Aussehen punkten soll.

Wie aus der offiziellen Pressemitteilung hervorgeht, teilt sich jedes GPU-Modell der neuen Serie in jeweils vier Optionen auf. Neben der regulären Gaming-Slim-Version gibt es eine leicht höher getaktete X-Variante; zudem werden beide Custom-Designs sowohl in schwarzer als auch weißer Farbe angeboten.

Einzig die Geforce RTX 4060 wird (noch) nicht mit dem neuen Custom-Design bedacht. Daraus folgen insgesamt 20 neue GPU-Modelle, die MSI mit Gaming Slim (X) auf den Markt bringt:

MSI Geforce RTX 4060 Ti 16 GB Gaming (X) Slim in Schwarz/Weiß

MSI Geforce RTX 4070 12 GB Gaming (X) Slim in Schwarz/Weiß

MSI Geforce RTX 4070 Ti 12 GB Gaming (X) Slim in Schwarz/Weiß

MSI Geforce RTX 4080 16 GB Gaming (X) Slim in Schwarz/Weiß

MSI Geforce RTX 4090 24 GB Gaming (X) Slim in Schwarz/Weiß

Als Vergleichswert bietet sich für die neuen Modelle ein altbewährtes MSI-Custom-Design an. Die Gaming Trio ist bereits seit einigen Jahren eines der beliebteren AIBs im Bereich der Nvidia-Grafikkarten.

Da in der Pressemitteilung nur auf Details zu den Versionen der RTX 4070 (Ti) und RTX 4060 Ti eingegangen wird, ist davon auszugehen, dass MSI die höherklassigen RTX 4080 und RTX 4090 noch nachreicht.

Gaming Slim vs. Gaming Trio: Was sind die Unterschiede?

Entsprechend fokussieren wir uns zum Datenvergleich auf die nach aktuellem Stand hochwertigste Gaming-Slim-GPU in Form der RTX 4070 Ti.

In diesem Beispiel schrumpfen tatsächlich nur die Dimensionen: So ist mit Maßen von 307 x 125 x 51 mm (Länge/Breite/Höhe) unter anderem drei Zentimeter kürzer als das Gaming-Trio-Gegenstück. Auch das Gewicht verringert sich so von 1.594 auf 1.086 Gramm.

So benötigt die RTX 4070 Ti Gaming Slim nicht mehr drei Slots für den Einbau, sondern kommt im vergleichsweise handlichen 2,5-Slot-Format daher.

Die X-Version ist hingegen optisch identisch, schraubt allerdings wie von MSI gewohnt den Boost-Takt etwas nach oben. So sind hier 2.730 statt 2.610 MHz drin.

Dieses Schema zieht sich durch alle weiteren Modelle der Gaming-Slim-Reihe hindurch: Etwas schlanker, etwas leichter und etwas mehr Takt in der X-Version. Die restlichen Spezifikationen bleiben indes gleich zur Gaming Trio.

Einen Preis und ein konkretes Release-Datum nannte MSI in der Pressemitteilung nicht, doch angesichts der bevorstehenden IFA 2023 dürften die ersten Angebote in den nächsten Tagen bei Online-Händlern eintrudeln.

Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob eine der neuen MSI-Grafikkarten die richtige für euch ist, empfehlen wir euch einen Blick in unsere GPU-Kaufberatung:

Sind die schlankeren RTX-Grafikkarten von MSI interessant für euch oder würdet ihr lieber einen effizienteren Energieverbrauch sehen - oder sogar noch mehr übertaktete Leistung? Worauf achtet ihr beim Kauf einer GPU? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!