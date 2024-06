Made in Germany: Der neue OLED-TV von Loewe besteht aus Beton und Metall

Nobler Stil und Beton passen eigentlich nicht zusammen. Loewe beweist das Gegenteil. (Bild: Loewe)

Während viele deutsche Traditionsmarken gar nicht mehr in Deutschland gefertigt werden, produziert Hersteller Loewe im bayerischen Kronach noch selbst.

Das neue OLED-Flaggschiff namens Stellar ist also wortwörtlich Made in Germany. Sogar das Panel, in Einzelteilen von LG Display geliefert, wird im bayerischen Kronach zusammengesetzt.

Warum das wichtig ist: Die meisten Fernseher kommen aus Fernost. Loewe stellt mit seinem neuen Oberklasse-Gerät damit einen nationalen Gegenentwurf dar, der sich technisch vor der internationalen Konkurrenz nicht verstecken braucht.

Der Loewe Stellar sieht von vorne aus wie ein herkömmlicher TV. (Bild: Loewe)

Das sind die Alleinstellungsmerkmale: Es ist nicht leicht, auf dem TV-Markt nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen. Loewe konzentriert sich daher seit jeher auf hochwertig verarbeitete und designte TVs, die auch einen entsprechenden Preis aufrufen.

Rahmen aus gebürstetem Aluminium

Beton-Finish mit einmaligen Mustern

Drehbarer Standfuß mittels Fernbedienung

Die Rückseite aus Beton ist bei jedem Gerät anders. Es wird für jeden Fernseher einzeln gegossen, weswegen die Maserung nie zweimal dieselbe ist.

Eine weitere Besonderheit ist der Lichtstreifen am unteren Rand des Fernsehers. Der folgt zwar nicht wie bei Ambilight dem gezeigten Bild, sorgt aber immerhin für angenehmes, passives Licht.

Was steckt unter der Haube? Der TV soll auch technisch Oberklasse repräsentieren. Dementsprechend fallen die technischen Daten aus.

Display: 120-Hertz-OLED mit MLA (Micro Lens Array); Ausnahmen: 42, 48 und 97 Zoll mit WOLED-Panel

120-Hertz-OLED mit MLA (Micro Lens Array); Ausnahmen: 42, 48 und 97 Zoll mit WOLED-Panel Spitzenhelligkeit: Bis zu 3.000 Nits

Bis zu 3.000 Nits Auflösung: 4K/UHD

4K/UHD Anschlüsse: 4x HDMI 2.1

4x HDMI 2.1 Gaming: VRR, ALLM

VRR, ALLM Betriebssystem: Loewe OS.9 Tizen

Loewe OS.9 Tizen Features: Dolby Vision

Zur Einordnung: Mit dem 120-Hertz-Display und Gaming-Funktionen steht der Stellar gleichauf mit den anderen Marken, etwa OLED-TVs von LG C4.

Tizen als Software kennt man von Samsung-TVs und mit vier HDMI-2.1-Slots hat das Flaggschiff der meisten Konkurrenz etwas voraus, die meist nur zwei HDMI-2.1-Eingänge bietet.

Preise und Verfügbarkeit

Der Loewe Stellar soll in einigen Zollgrößen ab diesen Monat verfügbar sein, auf der Webseite ist allerdings noch nichts zu sehen.

Preislich müsst ihr für das Flaggschiff allerdings tiefer in die Tasche greifen.

Größe in Zoll Preis in Euro Verfügbarkeit 42 3.299 Juni 2024 48 3.799 Juli 2024 55 4.299 Juni 2024 65 5.999 Juli 2024 77 tba September 2024 83 tba September 2024 97 tba 2025

Habt ihr Loewe beim TV-Kauf auf dem Schirm? Wie findet ihr den neuen Stellar und sein Beton-Finish? Schreibt es gern in die Kommentare.