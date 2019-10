Blinker gibt es an den meisten Fahrzeugen des Straßenverkehrs, nur auf dem Fahrrad ist man auf Handzeichen angewiesen - oder war es vielmehr. Zwar gibt es seit einiger Zeit Helme mit Displays auf der Rückseite, doch das war bisher nur Android-Nutzern vorbehalten.

Jetzt hat auch Apple eine Variante des futuristischen Fahrradhelms im Angebot, damit auch Nutzer von iOS-Smartphones in Zukunft sicherer auf deutschen Straßen unterwegs sind. Der Helm trägt dabei über ein auffälliges Design zum Schutz bei (via Computerbase).

Eine LED-Matrix auf der Rückseite des Helms zeigt an, in welche Richtung man abbiegen will. Zusätzlich tragen integrierte Lichter sowie Warn- und Bremsleuchten zu einer besseren Sichtbarkeit bei.

Steuerung per App oder Fernbedienung

Die Steuerung des Helms funktioniert dabei über die mitgelieferte Fernbedienung oder über die iOS-App auf dem Smartphone oder der Apple Watch. Damit können individuelle Muster oder Animationen eingestellt werden.

Um die Sichtbarkeit auch bei Tageslicht zu garantieren, erreicht die LED-Matrix auf der Helmrückseite eine Helligkeit von bis zu 1.000 Lumen. Eine zusätzliche LED-Seite an der Vorderseite des Helmes dient als weitere Lichtquelle bei der Fahrt in der Dunkelheit.

Je nach Einstellung, Leuchtintensität und Nutzung der Abbiegelichter (Blinker) hält der Akku des Lumos Matrix zwischen vier und zehn Stunden. Ausgeschaltet soll der Helm bis zu 25.000 Stunden im Standby verweilen können.

Für 280 Euro im Apple Store

Die Lumos-App dient nicht nur zur Kontrolle der Helmbeleuchtung, sondern kann sich auf Wunsch auch mit der Tracking-App Strava und den Apple Health Apps synchronisieren.

Der Helm ist nicht nur für Fahrradfahrer, sondern auch für Fahrer von E-Scootern und Skateboards gedacht. Er soll außerdem wetterfest sein und erfüllt die Sicherheitsnormen CPSC, F1492, EN1078 sowie AS2063.

Im Apple-Store ist er für knapp 280 Euro in den Farben weiß und schwarz erhältlich.