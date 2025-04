Mehr als 10.000 Spiele: Nintendo arbeitet an einer Funktion für die Switch 2, die für Fans essenziell ist

Was tut man (bzw. Nintendo) nicht alles für Abwärtskompatibilität? (Bild: Nintendo)

Wenn eine neue Konsole der großen Hersteller Nintendo, Sony oder Microsoft angekündigt wird, ist eine der größten der Community, ob auch die Spiele der Vorgänger-Konsole auf der neuen Konsole spielbar sein werden.

Wie wichtig den Entwicklern Abwärtskompatibilität ist und welche Maßnahmen sie ergreifen, um sie zu ermöglichen, haben sie in einem Ask Me Anything (AMA) verraten.

Hardware ist nicht abwärtskompatibel, doch es gibt eine Lösung

In dem AMA stellen die Entwickler klar, dass die Switch 2 nicht auf der gleichen Architektur wie die erste Switch basiert. Das bedeutet: Eine direkte Hardware-Kompatibilität wie beispielsweise zwischen Wii und Wii U gibt es nicht.

Das war ein Problem für die Entwickler, da es der Abwärtskompatibilität im Wege stand. Gleichzeitig wollten die Entwickler auf reine Software-Emulation verzichten, da es die Akkulaufzeit der Switch 2 zu stark beeinträchtigt hätte.

Was tun? Nintendo hat sich für einen anderen Ansatz entschieden:

Statt auf klassische Emulation zu setzen, nutzt Nintendo eine neue Technologie.

Diese funktioniert wie eine Art Live-Übersetzung der Spieldaten beim Laden.

Das Ergebnis ist eine Mischung aus Emulation und nativer Kompatibilität.

Wenn wir versuchen würden, Technologien wie Software-Emulatoren zu verwenden, müssten wir die Switch 2 mit voller Kapazität betreiben, aber das würde bedeuten, dass der Akku nicht so lange halten würde, also haben wir etwas entwickelt, das irgendwo zwischen einem Software-Emulator und Hardware-Kompatibilität liegt

Der Vorteil: Manche Spiele profitieren direkt – zum Beispiel durch schnellere Ladezeiten oder stabilere Bildraten. Das gilt vor allem für Spiele, die auf der alten Switch unter Performance-Problemen litten.

Diese Methode sorgt aber auch für Probleme bei manchen Spielen, so Tetsuya Sasaki, der General Manager der Technology Development Division und Senior Director bei Nintendo:

Am Anfang waren wir nicht so zuversichtlich, aber als wir ein Spiel nach dem anderen testeten, fanden wir heraus, dass einige Probleme durch Verbesserungen gelöst werden konnten. Dieser Prozess half uns, das Vertrauen zu gewinnen, dass wir zwar nicht alles lösen können, aber für viele Spiele eine Lösung finden können.

Mehr als 10.000 Spiele werden einzeln getestet

Um die Qualität der Spiele zu sichern, bestätigt Sasaki, dass sie mehr als 10.000 Spiele einzeln überprüfen und wenn nötig anpassen wollen.

Nintendo zeigt sich hier offen und kommunikativ, denn ihr könnt den Fortschritt dieses Prozesses auf der Webseite von Nintendo einsehen. Sie bieten auch PDF-Listen mit Spielen, die noch einige Probleme haben oder gar nicht funktionieren.

Der Anteil der originalen Nintendospiele, die nicht (noch) nicht auf der Switch 2 laufen ist im geringen einstelligen Bereich. Bei den Spielen von Drittanbietern gibt es wohl einige Spiele, die Probleme machen.

Die Entwickler stellen klar, dass das Testen der über 10.000 Spiele noch nicht abgeschlossen ist. Bis zum Release der Switch 2 am 05. Juni 2025 sollen noch mehr Spiele abwärtskompatibel sein.

Es scheint einige Spiele zu geben, die nur mit den alten Joy-Cons funktionieren:

Ring Fit Adventure

1-2-Switch

Everybody 1-2-Switch!

Game Builder Garage

Nintendo Switch Sports

WarioWare: Move It!

Nintendo Labo Toy-Con 01: Variety Kit

Nintendo Labo Toy-Con 02: Robot Kit

Nintendo Labo Toy-Con 03: Vehicle Kit

Außerdem wird Nintendo Labo Toy-Con 04: VR Kit gar nicht auf der Switch 2 laufen.

Abgesehen von diesen Spielen könnt ihr also erwarten, dass der absolute Großteil der Switch-Spiele auch auf der Switch 2 funktionieren wird. Teilweise sogar besser als vorher, wenn Sasaki recht behalten wird.

Welches Spiel möchtet ihr mal wieder auf der Switch 2 auspacken? Schreibt es in die Kommentare!