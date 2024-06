Mehr FPS für Xbox UND PlayStation: Neues Update bringt bis zu 78 Prozent mehr Frames

Sowohl die Xbox Series-Konsolen als auch die Playstation 5 profitieren jetzt von FSR 3.0. (Bild: Lightspruch über Adobe Stock)

AMD hat ihre Upscaling-Technologie FSR (FidelityFX Super Resolution) auf Microsofts und Sonys aktuelle Konsolen gebracht. Zusätzlich soll auf allen Plattformen VRR (Variable Refresh Rate) für FSR aktiviert werden.

Mit der dritten Iteration FSR 3.0 und der Frame-Generation-Funktion sollen deutlich flüssigere Bilder ermöglicht werden.

Den Anfang macht vorerst nur der Fantasy-Shooter Immortals of Aveum vom letzten Jahr.

Warum ist das wichtig? Das Beispiel an Immortals of Aveum zeigt, dass FSR sowohl auf den Xbox-Konsolen als auch auf der PS5 für deutlich mehr Frames sorgen kann, was sich deutlich auf den Spielspaß auswirken kann. In Zukunft sollen noch mehr Spiele mit AMDs Upscaling-Verfahren aufgewertet werden.

Was ist Upscaling? Dabei handelt es sich um eine Technologie, die die Bildqualität in Spielen verbessern soll, ohne die Leistung zu stark zu beeinträchtigen.

Dazu werden die einzelnen Frames in einer niedrigeren Auflösung gerendert und dann mithilfe von KI oder bestimmten Algorithmen hochskaliert.

Im Klartext: Mit Upscaling-Verfahren wie AMDs FSR 3.0 oder Nvidias DLSS 3 bekommt ihr deutlich mehr FPS aus eurer Hardware heraus, ohne neue Hardware oder gar eine neue Konsole zu kaufen.

Fast doppelte FPS mit FSR 3.0

Im Detail: Die Kollegen von Digital Foundry haben sich das Ergebnis auf Xbox und PlayStation 5 genauer angesehen und kamen zu einem eindeutigen Ergebnis:

Mit FSR 3.0 und aktivierter Frame Generation werden bis zu 78 Prozent mehr FPS möglich. Das ist ein enormer Unterschied und wird für die meisten Spieler deutlich spürbar sein. Vor allem, wenn ihr einen Bildschirm mit 120 Hertz oder mehr nutzt.

PlayStation 5 : Durchschnittlich 67 Prozent mehr FPS

: Durchschnittlich 67 Prozent mehr FPS Xbox Series X : Durchschnittlich 72,3 Prozent mehr FPS

: Durchschnittlich 72,3 Prozent mehr FPS Xbox Series S: Durchschnittlich 78,5 Prozent mehr FPS

Ein Beispiel: Die Xbox Series X bringt Immortals of Aveum ohne FSR und ohne Frame Generation auf 40 bis 60 FPS, je nach Spielszene. Mit FSR und Frame Generation liegt der Wert laut Digital Foundry zwischen 70 und 90 FPS.

Gut zu wissen: Die höchste Leistungssteigerung erfährt tatsächlich die Xbox Series S, die trotz ihrer geringeren Leistung die höchsten FPS erreicht.

Das liegt an der niedrigen Auflösung, mit der die Series S arbeitet. Mit aktivem FSR rendert sie gerade mal auf 432p und skaliert diese Auflösung auf 1080p hoch. So kann sie noch mehr FPS erzeugen, obwohl sie eigentlich die schwächste Konsole ist.

Das macht sich allerdings auch in der Bildqualität bemerkbar, die eindeutig nicht so gut ist, wie die der PS5 oder der Xbox Series X.

Wann kommt FSR 3.0 für mein Lieblingsspiel? Momentan gibt es noch keine Ankündigung zu weiteren Titeln, doch wir rechnen fest damit, dass sich auch andere Entwickler bald anschließen werden.