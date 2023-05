Microsoft will eines der besten Konsolen-Features auch auf den PC bringen

Konsolen-Feature auf dem PC? Ja bitte!

Wer gerne auf der Konsole spielt, kennt die Funktion schon lange und vermutlich die wenigsten würden heute noch darauf verzichten wollen: Quick Resume.

Die Möglichkeit, Spiele jederzeit zu »beenden«, um am selben Punkt wieder anzufangen, ist eine der praktischsten Funktionen von Konsolen. Es erlaubt, ohne Ladezeiten, direkt in eine vergangene Spielsitzung einzusteigen.

Quick Resume auf PC?

Beim Launch Event zum Steam-Deck-Konkurrent Asus ROG Ally, hat Roanne Sones, Leiterin für Xbox-Geräte, einen Hinweis darauf gegeben, dass Quick Resume in Zukunft auch für Windows-PCs erscheinen könnte.

Sie spricht auch davon, diese Funktion zwischen einem PC und Geräten, wie dem ROG Ally, zu verknüpfen. Man soll also ein Spiel am Rechner beenden und es am Handheld wieder an derselben Stelle öffnen können. Doch leider ist das nur eine Idee, die während der Diskussion im Raum stand.

Angaben von The Verge zufolge hat sie im April bereits ähnliches erwähnt - ebenfalls bei einem ROG Ally-Event.

Erste Geräte-Tester zeigen sich größtenteils begeistert, doch bemängeln auch einige Windows-Anzeigen und Funktionen, die nicht an einen kleinen Bildschirm angepasst sind.

Microsofts Fokus darauf, Spiele von der Konsole auf Windows zu bringen, könnte dazu beitragen, dies zu ändern. Momentan ist noch unklar, ob sich die Diskussionen auf einzelne Spiele oder auf Änderungen auf Betriebssystemebene konzentrieren werden.

Windows hat vor kurzem schon an einem Handheld-Modus für Windows gearbeitet. Dies ist allerdings im Zuge eines Mitarbeiter-Hackathons geschehen. Das heißt, dass da noch nicht viel Spruchreifes geschehen sein dürfte.

Die Vermutung liegt nahe, dass Microsoft aber recht schnell etwas an der Situation ändern wird. Die Beliebtheit des Steam Decks und die anfängliche Begeisterung für das ROG Ally wird Microsoft nicht ignorieren.

Wie würdet ihr es finden, wenn Quick Resume für Windows kommen würde? Fehlt euch die Funktion am Rechner, oder ist das eher eine Konsolen-Nummer? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!