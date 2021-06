Microsoft macht Meme real und stellt Xbox Mini Fridge vor

Im Rahmen seiner E3-Präsentation hat Software-Gigant Microsoft einige interessante Titel angekündigt. So zum Beispiel das Fluch-der-Karibik-Crossover für Sea of Thieves, den ersten Gameplay-Trailer zu Forza Horizon 5, sowie das Launch-Datum für Starfield. Für Xbox-Fans die vielleicht wichtigste Ankündigung sparte sich das Unternehmen jedoch für's Finale auf: Willkommen in der Realtität, Xbox Mini Fridge!

Link zum YouTube-Inhalt

Vom Meme zum echten Minikühlschrank

Seit die Xbox Series X mit ihrem ungewöhnlichen Design vorgestellt wurde, wird die Next-Gen-Konsole mit einer Tonne oder einem Kühlschrank verglichen - ein Meme ward geboren.

Microsoft selbst hat sich daraus ebenfalls einen Spaß gemacht und einen waschechten, lebensgroßen, 180 Kilo schweren Kühlschrank in Form und Designsprache einer Xbox Series X verlost. Sogar das in der Tür eingebaute Xbox-Logo ist beleuchtet.

Nun hat Microsoft eine Miniaturvariante des Kühlschranks entworfen, der in Form und Größe offenbar exakt der Xbox Series X entspricht. Das Innere des Mini Fridge ist in klassischem Xbox-Grün gehalten. Außerdem soll es sich gar um den »leistungsstärksten Minikühlschrank der Welt« handeln.

Das Unternehmen spricht in diesem Zusammenhang von »Xbox Verlocity Cooling Architecture« und spielt damit auf die »Xbox Velocity Architecture« an, die das Streamen großer Datenmengen direkt von der NVMe-SSD ermöglicht und dadurch die Ladezeiten in Spielen drastisch verkürzen soll. Für den PC sind äquivalente Technologien bereits angekündigt, so zum Beispiel Nvidia RTX IO:

Der Xbox Mini Fridge soll sogar noch in diesem Jahr erscheinen. Konkret ist ein Launch zur Weihnachtszeit 2021 geplant. Preis und Stückzahlen nennt Microsoft bislang allerdings nicht.

Wie findet ihr die Aktion? Würdet ihr euch den Xbox Mini Fridge zulegen? Schreibt es gerne in die Kommentare!