Xbox-Gerücht: Microsoft bricht bei der nächsten Konsolengeneration mit einer alten Tradition

Setzt Microsoft in Zukunft auf eine Kombination aus Intel-Prozessor und Nvidia-Grafikchip, so wie es schon bei der allersten Xbox der Fall war?

Die Xbox Series X und S haben eine, die Xbox One ebenso und die Xbox 360 immerhin zum Teil: Die Rede ist von einer APU, also einer Grafikeinheit von AMD, beziehungsweise ATI. ATI wurde ein Jahr nach dem Launch der Xbox 360, also 2006, von AMD aufgekauft.

Doch mit dieser althergebrachten Tradition soll Microsoft, der Hersteller der Xbox, demnächst brechen. Schon in der nächsten Konsolengeneration soll dem YouTuber Moore's Law Is Dead (MLID) zufolge keine AMD-APU mehr stecken, sondern ein vergleichbarer Prozessor von Intel. Es sei sogar denkbar, dass Microsoft neben Intel (CPU) auch mit Nvidia (GPU) kooperiere.

Microsoft prüfe aktuell die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit den beiden Unternehmen für seine Next-Gen-Konsole(n).

Damit würde der Gigant aus Redmond zu seinen Wurzeln zurückkehren. Denn in der allerersten Xbox aus dem Jahr 2002 (beziehungsweise 2001 in den USA) werkelte eine Kombination aus Intel-Prozessor und Nvidia-Grafikeinheit.

Wie kommt MLID auf die Idee?

Ein Grund für die Annahme ist, dass Microsoft noch keinen Vertrag für seine Next-Gen-Konsolen mit AMD unterzeichnet haben soll. Ganz anders als Konkurrent Sony, der bereits mehrere Verträge mit Team Rot für seine kommenden PlayStations abgeschlossen habe.

Für Intel sei das zudem eine gute Gelegenheit, seine Arc-Grafikchips zu vermarkten, sofern Nvidia nicht die Grafikeinheit stellt. Doch selbst wenn Intel nur die CPU stellen sollte, sei das ein Gewinn für das Unternehmen mit Blick auf die eigene Chipproduktion, so MLID.

Für Microsoft wiederum könne ein Vertrag mit Intel von Vorteil sein, um sich massive Produktionskapazitäten zu vergleichsweise niedrigen Preisen zu sichern.

Denn im Augenblick kauft AMD bei Auftragsfertiger TSMC ein (AMD selbst produziert keine Chips), dessen Kapazitäten allerdings heiß umkämpft sind und wohl auch in Zukunft sein werden. Intel kann im Gegensatz dazu die Chips selbst herstellen und daher womöglich sogar unterhalb der eigenen Produktionskosten vertreiben, nur des reinen Marketings wegen.

Zum Schluss noch einmal die Erinnerung: Bei all dem handelt es sich um unbestätigte Gerüchte, die zwar denkbar, aber längst noch nicht bewiesen sind.

Zu einem anderen Xbox-Thema haben wir euch erst kürzlich befragt - das kam dabei heraus:

Was meint ihr? Wird Microsoft wirklich mit seiner althergebrachten Tradition brechen und nicht mehr auf eine AMD-APU für sein nächste Konsolengeneration setzen? Und falls ja, was würdet ihr euch davon versprechen? Glaubt ihr, dass Intel (und Nvidia) vielleicht sogar ein besseres Produkt liefern können, als es AMD tut? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!