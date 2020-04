Nvidia hat den Starttermin für die offene Beta von Minecraft mit Raytracing (Minecraft RTX) bekanntgegeben. Am 16. April, also in zwei Tagen, ist es soweit. Wir verraten euch, wie ihr an der Beta teilnehmen könnt und was für Hardware ihr braucht.

Was wird benötigt?

Grundvoraussetzung ist Minecraft für Windows 10. Jeder der bereits im Besitz der Windows-Version des Klötzchenabenteuers ist, erhält das Raytracing-Update kostenlos und kann - entsprechende Hardware vorausgesetzt - ohne Umschweife an der offenen Beta teilnehmen. Allen anderen bleibt bei Interesse nur der Kauf.

Hardware: Prinzipiell sind alle Turing-Modelle (GTX 16 und RTX 20), ebenso wie einige Pascal-Karten (GTX 10) in der Lage, die Echtzeitstrahlenberechnung durchzuführen.

Nvidia selbst rät ob der hohen Anforderungen durch den Raytracing (Path Tracing)-Algorithmus jedoch explizit zu den speziell darauf ausgelegten RTX-Grafikkarten ab der Geforce RTX 2060 mit dedizierten Raytracing-Kernen. Letztere soll in der Lage sein, Minecraft RTX bei 1080p-Auflösung in flüssigen 60 fps darzustellen.

Sechs neue Maps & DLSS 2.0

Um dem hohen Ressourcenverbrauch respektive Frameraten-Einbrüchen entgegenzuwirken, implementiert Nvidia Deep Learning Super Sampling (DLSS) in der Version 2.0.

Wer alle Voraussetzungen mitbringt, kann via Minecraft Marketplace (oder Microsoft Store) sechs speziell für Minecraft RTX designte Maps beziehen und genießen - ebenfalls kostenlos.

Zusammengefasst

Ihr braucht:

Minecraft für Windows 10 (Microsoft Store)

für optimale Performance Nvidia Geforce RTX 2060 und höher, alles darunter ist ungeeignet

Ihr bekommt: