Rechner aus, und der Monitor leuchtet knallbunt - was steckt hinter dem Problem dieses Spielers?

Es ist eigentlich keine Raketenwissenschaft: Wenn man den PC ausschaltet, dann wird der Monitor im Normalfall schwarz. Was kann dabei schon schiefgehen?

Wie ein Nutzer auf Reddit feststellen durfte, offenbar mindestens eine Sache. Denn in diesem Fall wurde das Display eben nicht wie gewünscht dunkel - sondern fing an, in verschiedenen, knallbunten Farben zu leuchten. War der brandneue Monitor etwa von Anfang an kaputt?

Um der Sache auf den Grund zu gehen, wandte er sich an die PC-Community auf Reddit. Glücklicherweise fanden sich dort eine ganze Reihe hilfreicher Stimmen, die mit Rat und Tat zur Seite standen. Und auch, wenn sich der Nutzer bisher noch nicht selbst gemeldet hat, vermuten wir, dass unter den Kommentaren auch schon die korrekte Lösung für das Problem gefunden wurde.

Bunte Farben auf dem Display: Weiß jemand, wie man das repariert?

Der Originalbeitrag stammt von Reddit-Nutzer u/Fireflyin72. Er teilte ein Video seines Monitors zusammen mit dem Text:

Ich habe gerade den Monitor Omen 27qs gekauft und das ist der dritte Tag, an dem ich ihn nutze. Er gefällt mir größtenteils, aber ein Problem, dass ich habe, ist, dass er bunt leuchtet, wenn ich meinen PC ausschalte. Weiß jemand, wie man das repariert? Meine aktuell einzige Lösung ist, dass ich den Monitor ausstecke, aber das ist nichts, was ich jedes Mal tun will, wenn ich meinen PC ausschalte. Danke im Voraus.

Glücklicherweise bekam der Nutzer Feedback zu seinem Problem. Mehr als 100 Kommentare äußerten sich zu dem bunt leuchtenden Monitor - darunter viele mit hilfreichen Ansätzen, einige auch mit Witzen und Wortspielen. So spielte etwa u/moocowsia auf den Markennamen des Monitors an:

Das könnte ein schlechtes Omen sein.

Nutzer u/MemesAt1am sah das Problem hingegen scherzhaft als tolles Feature:

Das fügt deinem Setup nur mehr RGB hinzu. Lass es einfach so.

Display-Problem: Die Lösungsansätze der Community

Einige Nutzer vermuteten, dass sich das Display in einem besonderen Demonstrationsmodus befand, den man so als Endnutzer gar nicht verwenden können sollte. Lösungsansätze, die der Nutzer daraufhin übers Wochenende selbst ausprobieren wollte, waren:

In der Bildschirmanzeige nach einem Test- oder Verkaufsmodus suchen und diesen ausschalten

Den Monitor auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Den Grafiktreiber mit der Tastenkombination [Strg] + [Shift] + [Win] + [B] neu starten

Die Kabelverbindung überprüfen

LCD-Conditioning: die Lösung des Problems? Unter den gesammelten Lösungsansätzen fand sich dann eine Erklärung, die wir für das tatsächliche Problem halten - auch wenn sich der Ersteller des Beitrags bisher noch nicht selbst dazu geäußert hat:

Laut u/mike-tm-1 ist bei dem Display das sogenannte LCD Conditioning aktiviert. Das ist eine Funktion, mit der Bildfehler wie etwa defekte Pixel bei LCD-Monitoren beseitigt werden. Dabei wechselt der Monitor häufig nach und nach durch verschiedene Farbtöne, die das gesamte Display des Monitors einnehmen.

Unseres Wissens nach setzten bisher vor allem Monitore von Dell auf die Funktion, die direkt in der Bildschirmanzeige aktiviert und deaktiviert werden kann.

Offenbar verfügt jedoch auch der HP-Monitor des Nutzers über eine solche Funktion. Ob das tatsächlich der Fall ist, haben wir bereits bei der Pressestelle von HP angefragt. Wir werden den Artikel entsprechend aktualisieren, sobald eine Antwort vorliegt oder sich der Beitragsersteller selbst zu dem Sachverhalt äußert.

Jetzt seid ihr an der Reihe: Hattet ihr schon einmal selbst ein entsprechendes Problem bei eurem Display? Wusstet ihr, dass es einen solchen Modus bei LCD-Displays gibt? Und haltet ihr diesen ebenfalls für den Verursacher des Problems? Oder glaubt ihr, dass der Hase woanders im Pfeffer liegt? Wir freuen uns über eure Meinung zu dem bunt leuchtenden Monitor in den Kommentaren!