Die bislang schnellste Gaming-Grafikkarte aus China möchte sich mit RTX 3000 und RX 6000 messen

Wenn es um Grafikkarten geht, wenden sich die meisten Spieler in den letzten Jahren vor allem an einen von zwei Chipherstellern: Nvidia oder AMD. Seit kurzem versucht sich auch Intel mit der Arc-Reihe auf diesem Markt zu etablieren und noch ein weiterer Spieler ist dem Grafikkarten-Spiel beigetreten: der chinesische Hersteller Moore Threads.

Obwohl sie erst im Jahr 2020 vom ehemaligen Nvidia China-Geschäftsführer Zhang Jianzhong gegründet wurde, hat die recht junge Firma schon die weltweit erste Gaming-Grafikkarte mit PCIe 5.0 auf den Markt gebracht. Seit dem 11. November könnt ihr die Karte auf der chinesischen Handelsplattform JD vorbestellen, allerdings nur im Bundle mit einem Mainboard. Die ersten Modelle der begrenzten Auflage sollen ab dem 16. November ausgeliefert werden.

Schon im April dieses Jahres haben wir von dem Vorgängermodell MTT S60 berichtet, das deutlich unter dem Leistungsniveau aktueller Grafikkarten liegt:

51 1 Echte Konkurrenz oder chancenlos Neue Gaming-Grafikkarten aus China

14,4 Teraflops – in der Theorie

Neben dem neusten PCIe-Standard bietet die MTT S80 4.096 Shadereinheiten und 16 Gigabyte GDDR6-Speicher. Der Grafikprozessor »Spring Dawn« kommt mit 22 Milliarden Transistoren und einer Taktfrequenz von 1.800 Megahertz auf 14,4 Teraflops und ordnet sich zwischen der Radeon RX 6800 mit 13,9 Teraflops und der GeForce RTX 3060 Ti mit 16,2 Teraflops ein.

Das mag erstmal nach einer wirklich ansehnlichen neuen Grafikkarte eines neuen Herstellers aussehen, allerdings lässt sich die FP-32-Leistung von 14,4 Teraflops nicht direkt auf die Leistung beim Spielen übersetzen.

Um genau zu erfahren, wie viele kostbare Frames die MTT S80 aus unseren Spielen rausholt, werden wir erst noch auf Benchmarks warten müssen. Glücklicherweise dauert das nicht mehr allzu lange, da die internationale Auslieferung am 16. November beginnen sollen.

Der Hersteller bewirbt größtenteils technisch weniger aktuelle Spiele, wie unter anderem Skyrim, Borderlands 2 oder League of Legends. Die Vermutung liegt also nahe, dass sie sich zwar in höheren Leistungsklassen etablieren, gleichzeitig aber nicht zu viel versprechen wollen.

Denn auch wenn die MTT S80 mit Blick auf die theoretische Rechenleistung mit einer RX 6800 oder RTX 3060 Ti mithalten kann, scheint es eher unrealistisch, dass eine derartige Performance bereits in Spielen abgerufen werden kann. Die Leistung in TFLOPs ist dabei ohnehin ein schlechter Gradmesser, denn ein Vergleich macht nur innerhalb einer Grafikkarten-Generation wirklich Sinn.

Ein Blick zu Intel verdeutlicht zudem, wie schwer es ist, direkt hoch einzusteigen: So ist es den Kaliforniern zwar gelungen, mit dem ersten Wurf in Form von Arc Alchemist das Niveau einer RTX 3060 zu erreichen, allerdings stehen Intel neben weitaus größeren Ressourcen hinsichtlich Manpower und Geld auch die Erfahrungen aus Jahrzehnten der Entwicklung bei den integrierten Grafikchips zur Verfügung.

Ganz zu schweigen von der Optimierung der Treiber. Es kann durchaus Jahre dauern, bis der chinesische Hersteller hier auch nur in die Nähe von Nvidia und AMD kommt.

Wir versuchen euch so gut wie möglich auf dem Laufenden zu halten, sobald erste Benchmarks erscheinen.

Die technischen Daten im Überblick:

Architektur: MUSA (Moore Thread Unified System Architecture)

Anzahl Shadereinheiten: 4.096 Shadereinheiten

Anzahl Transistoren: 22 Milliarden

Grafikspeicher: 16 GB GDDR6

Rechenleistung: 14,4 Teraflops (FP32)

Übertragungsrate: 448 GB/s

Unterstützte Grafik-APIs: DirectX, Vulkan, OpenGL, OpenGL ES

Befehlssatzarchitektur: x86-64, ARM64, LoongArch

Betriebssysteme: Windows, Linux

Anschluss: PCIe 5.0 x16

Videoanschlüsse: 3x Displayport 1.4a & 1x HDMI 2.1

Moore Thread hat neben der MTT S80 auch die passiv gekühlte Server-Grafikkarte S3000 veröffentlicht. Sie hat 32 Gigabyte GDDR6 und 15,2 Teraflops zu bieten, wird ebenfalls per PCIe 5.0 angebunden und basiert auf der hauseigenen MUSA-Architektur.

Kosten und (zwanghafter) Lieferumfang

Die MTT S80 wird mit 2.999 chinesischen Yuan gelistet, was umgerechnet 409 Euro sind. Im Preis enthalten ist die Karte, so wie ein Asus TUF Gaming B660M-Plus D4 Mainboard. Das Mainboard ist nicht optional im Bundle, muss also immer mitgekauft werden (Stand: 14.11.22). Der Preis für das Board liegt umgerechnet bei 140 Euro. Die Karte alleine würde also 269 Euro kosten.

Würdet ihr euch eine Moore Thread MTT S80 holen, wenn die Benchmarks gut aussehen? Seht ihr die junge Firma des ehemaligen Chefs von Nvidia China als zukünftige Konkurrenz für Nvidia, AMD und Intel?