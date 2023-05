Motorola Edge Plus (2023): Dieses neue High-End-Smartphone werdet ihr wohl nie benutzen dürfen

Motorola stellt das neue Edge Plus (2023) vor, das leider nicht für den europäischen Markt bestimmt ist. (Bild: Motorola)

Motorola hat soeben das Motorola Edge Plus (2023) vorgestellt: Ein High-End-Smartphone, vollgepackt mit Features und das sich mit den besten Android-Handys, wie dem Galaxy S23 Pixel 7 Pro messen soll. Zusätzlich besitzt das Edge Plus ein hervorstechendes Design mit abgerundeten Kanten auf jeder Seite.

Hier in Europa wird das neue High-End-Handy Samsung und Co. keine Konkurrenz machen - es ist bisher nur für den nordamerikanischen Markt bestimmt.

Welche Specs wird das Edge Plus (2023) haben?

Das Edge Plus ist an allen Rändern abgerundet und erinnert vom Design her etwas an die älteren Samsung Galaxy-Handys. (Bild: Motorola)

Das Edge Plus (2023) wird so ziemlich alle Specs haben, die man sich von einem High-End-Smartphone wünschen kann.

Als Prozessor kommt der leistungsstarke Snapdragon 8 Gen2 zum Einsatz, der auch in vielen anderen Flaggschiff-Handys werkelt. Unterstützt wird dieser von 8 GByte LPDDR5X RAM. Für Speichervarianten gibt es die Auswahl zwischen 256 oder 512 GByte. Außerdem besitzt das Edge Plus (2023) eine IP68-Zertifizierung und ist somit gegen Staub und Wasser geschützt.

Beim Display geht Motorola keine Kompromisse ein: Es hat eine Bildschirmdiagonale von 6,7 Zoll und setzt auf ein pOLED-Panel. Diese setzen auf ein Plastik-Substrat, um sie flexibler zu machen, was beim Edge Plus (2023) wichtig ist. Der Bildschirm ist nämlich an allen Kanten abgerundet.

Dazu kommt eine sehr schnelle Bildwiederholrate von 165 Hz. Eine so hohe Hz-Zahl ist selbst bei Flaggschiff-Smartphones noch eine Seltenheit. Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy S23 Ultra und das iPhone 14 Pro besitzen 120 Hz.

Auf der Rückseite befinden sich drei Kameras: Eine Hauptkamera mit 50 Megapixel und optischer Bildstabilisierung, eine 50 Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera, die auch als Makro-Kamera fungieren kann und eine 12 Megapixel Portraitlinse mit 2-Fach Zoom.

Das Kameramodul des Motorola Edge Plus (2023) (Bild: Motorola)

Motorola legt beim Edge Plus (2023) ein großes Augenmerk auf die Frontkamera. Diese löst mit 60 Megapixel auf und benutzt KI, um die verschiedenen Ebenen des Bildes zu analysieren. Sie soll erkennen können, in welche Segmente das Bild aufgeteilt ist, wie zum Beispiel Gebäude im Hintergrund und Personen im Vordergrund. Anschließend werden diese einzeln optimiert, was für realistische und farbgetreue Bilder sorgen soll.

Für eine lange Ausdauer wird ein 5.100 mAh-Akku sorgen, der laut Motorola das Edge Plus (2023) für eine Nutzung von zwei Tagen bereit macht. Ist dieser dann leer, wird man das Handy mit dem mitgelieferten 68-Watt-Ladeadapter innerhalb von 9 Minuten vollständig aufladen können. Kabelloses Laden dauert mit nur 15 Watt sehr viel länger. Auch Reverse Charging, also das Aufladen von anderen Geräten mit dem Handy, ist mit 5 Watt möglich.

Als Betriebssystem wird Android 13 ab Werk installiert sein. Das Edge Plus (2023) wird 3 Jahre Android-Updates und 4 Jahre Sicherheitsupdates erhalten. Es erscheint am 9. Mai bei Vertragspartnern in den USA. Ab dem 25. Mai wird es auch im amerikanischen Handel, ab einem Preis von 800 US-Dollar, erhältlich sein. Ob es auch in Europa erscheinen wird, ist bisher nicht bekannt.

Obwohl Motorola einst ein amerikanisches Unternehmen war, ist es schon länger ein Teil von Lenovo, die in China ansässig sind. Aus dem fernen Osten kam zuletzt ein anderes interessantes High-End-Handy, das sogar in Deutschland sein wird. Mehr dazu lest ihr hier:

