Motorolas Razr zeigt die Unausgereiftheit faltbarer Smartphones

Smartphones mit funktionsfähigen faltbaren Displays zu produzieren, birgt für die Hersteller offenbar diverse Probleme, die an der Marktreife der zugehörigen Technologie zweifeln lassen: Das Motorola Razr stellt neben dem Samsung Galaxy Fold ein weiteres faltbares Smartphone dar, das einen enttäuschenden Start hinlegt.

Nachdem Motorola bereits in einem Youtube-Video verlauten ließ, Blasen beziehungsweise Dellen im Display seien normal, berichten Tester vermehrt von Problemen und einer wenig überzeugenden Gesamtperformance des Geräts.

TheVerge titelte etwa »Folding Flip Phone Flops« (»Faltbares Klapp-Telefon floppt«) und bezeichnete das Razr als völlig überteuerte Hardware, die sogar ein 250-Dollar-Smartphone unterbiete:

Die Probleme von Motorolas Razr gehen aber wohl über die Kamera, Akkuleistung und gelegentliche Display-Dellen hinaus: Denn wie TheVerge ebenfalls berichtet, stellte die Redaktion von Input eine große Blase genau am Faltmechanismus des Razr-Smartphones fest.

Die Blase entstand nach Aussage von Raymond Wong, Inputs Tester für das Motorola Razr, weil sich die Plastikbeschichtung des Displays vom Gehäuserand gelöst hatte. Das Touch-Display lässt sich aufgrund dieses schwerwiegenden Schadens nicht mehr richtig bedienen, da die Mitte des Bildschirms nicht mehr auf Berührungen reagiert.

We've only had it for a week. https://t.co/5D9nYYVkvp