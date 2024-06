MSI, Asus und mehr: Das sind die PC-Handhelds der zweiten Generation, die dem Steam Deck demnächst Konkurrenz machen

2024 erwarten uns noch mehr neue PC-Handhelds. (Bild: MSI, Asus)

MSI hat nur drei Monate nach Release des Claw-Handhelds, bereits ein Nachfolgemodell angekündigt. Zotac steigt mit dem »Zone« in den Markt ein und Lenovo soll an einer kleineren Variante des Legion Go arbeiten. Wir fassen zusammen.

MSI Claw 8 Ai Plus

Der MSI Claw ist gerade einmal seit einem Quartal auf dem Markt und schon bestätigt der Hersteller ein verbessertes Modell. Der neue Handheld soll im Zuge der heute startenden Computex in Taiwan vorgestellt werden.

Das sind die bisher bekannten Upgrades des MSI Claw 8 AI Plus:

Schnellerer Prozessor: Intel Core Ultra 100 (Meteor Lake) → Core Ultra 200 (Lunar Lake)

Intel Core Ultra 100 (Meteor Lake) → Core Ultra 200 (Lunar Lake) Größerer Bildschirm: 7 Zoll 120 Hz VRR → 8 Zoll 120 Hz VRR

7 Zoll 120 Hz VRR → 8 Zoll 120 Hz VRR Größerer Akku: 53 WH → 80 Wh

53 WH → 80 Wh Verbesserte Schultertasten

Leichteres Ladegerät

Der MSI Claw wird eine Fallout-Edition bekommen. Der neue MSI Claw 8 AI Plus wird einen etwas größeren Bildschirm erhalten. (Bild: MSI)

Es sieht so aus, als würde MSI die größten Kritikpunkte des ersten Handhelds mit diesem beheben wollen. Die Akkulaufzeit dürfte einen großen Sprung machen und auf einem ähnlichen Level sein, wie der neue Asus ROG Ally X.

Der MSI Claw 8 AI Plus wird auch einen deutlichen und dringend notwendigen Leistungsschub mit der Intel Xe2-GPU-Architektur erfahren. Die ist etwa 1,5-mal schneller als die Xe-LPG-Architektur des ersten Gerätes.

Der größere Bildschirm wird nicht nur bei Spielen zugutekommen, sondern auch bei der Bedienung von Windows 11.

Es existieren noch keine Bilder vom MSI Claw 8 AI Plus, jedoch plant das Unternehmen wohl auch eine Edition des ersten Handhelds im Fallout-Stil (oben abgebildet).

Preis und Verfügbarkeit: Zum aktuellen Zeitpunkt sind diese Angaben noch unbekannt. Wir gehen jedoch von aus, dass das Gerät teurer werden wird, als der erste MSI Claw.

Zotac Zone

Eine Überraschung hat der PC-Hardwarehersteller Zotac für uns parat: Sie werden zur Computex ihren eigenen Handheld-PC mit dem Namen »Zotac Zone« vorstellen.

Das erste Promo-Bild vom Zotac One. (Bild: Zotac)

Zotac hat auf seiner Webseite erste Details durchsickern lassen. Allerdings wurden die technischen Daten inzwischen schon geleakt. Das Gerät soll vor allem durch seinen Sieben-Zoll-AMOLED-Bildschirm überzeugen und somit dem Steam Deck OLED Konkurrenz machen.

Was wir bisher über den Zotac Zone wissen:

Prozessor: AMDRyzen 7 8840U mit acht Kernen

AMDRyzen 7 8840U mit acht Kernen Grafik: AMD Radeon 780M Graphics (15 Watt Standard, 28 Watt maximal)

AMD Radeon 780M Graphics (15 Watt Standard, 28 Watt maximal) Arbeitsspeicher: 16 GByte LPDDR5X

16 GByte LPDDR5X Speicher: 512 GB M.2 2280 SSD, PCIe 4.0 x4

512 GB M.2 2280 SSD, PCIe 4.0 x4 Bildschirm: 7-Zoll-AMOLED-Multitouch-Bildschirm, 800 Nits, 1080p, 120 Hz, HDR

7-Zoll-AMOLED-Multitouch-Bildschirm, 800 Nits, 1080p, 120 Hz, HDR Joysticks: Hall-Effekt

Hall-Effekt Trigger: Mit Trigger-Stops und Hall-Effekt-Sensoren

Mit Trigger-Stops und Hall-Effekt-Sensoren Gewicht: unter 700 Gramm

unter 700 Gramm Akku: 48,5 Wh

48,5 Wh Betriebssystem: Windows 11 Home

Windows 11 Home Erweiterbarer Speicher: MicroSD-Kartenslot

MicroSD-Kartenslot Anschlüsse: USB4

USB4 Trackpads: Zwei Stück

Das Design ähnelt stark dem des Steam Deck. (Bild: Andreas Schilling / Hardware Luxx)

Die Akkulaufzeit ist etwas enttäuschend, wenn man bedenkt, dass die beiden neuen Handhelds Asus ROG Ally X und der MSI Claw 8 AI Plus Akkus mit 80 Wh eingebaut haben werden.

Die zwei Highlights sind definitiv der AMOLED-Bildschirm und die Dual-Trackpads – beides Features, die schon beim Steam Deck OLED beeindrucken konnten. Die Verwendung von den weit verbreiteten M.2-2280-SSDs ist ein netter Bonus.

Preis und Verfügbarkeit: Der Zotac One soll im dritten Quartal erhältlich werden. Informationen zum Preis existieren noch nicht.

Lenovo Legion Go Lite

Im Gegensatz zu den beiden vorher erwähnten Geräten, wurde dieser noch nicht offiziell bestätigt.

Jez Corden von Windows Central soll von Lenovo-nahen Quellen erfahren haben, dass eine kleine, leichtere Version des Lenovo Legion Go geplant sein soll.

Der aktuell verfügbare Lenovo Legion Go ist ziemlich groß und schwer.

Aktuell existieren kaum Informationen zu dem Gerät. Der »Lite«-Namenszusatz deutet jedoch darauf hin, dass das Gerät kleiner und leichter sein könnte. Der aktuell verfügbare Legion Go ist ziemlich schwer und wiegt fast 200 Gramm mehr, als der Asus ROG Ally.

Es ist allerdings auch möglich, dass es sich nur um eine Version mit dem leistungsschwächeren Ryzen Z1-Prozessor handeln könnte. Die könnte dann günstiger angeboten werden.

Folgt man den Fußstapfen von der Nintendo Switch, könnte eine Lite-Version auch mit fest verbauten Controllern kommen.

Asus ROG Ally X

Der neue Asus ROG Ally X besitzt einige wichtige Verbesserungen zum Vorgängermodell und ein schwarzes Gehäuse. (Bild: Asus)

Der Rog Ally X wurde am 02. Juni offiziell vorgestellt und behebt die größten Schwächen der ersten Version. Dafür ist der neue Handheld allerdings deutlich teurer geworden. 900 Euro müsst ihr dafür auf den Tisch legen.

Mehr zum neuen Asus-Handheld erfährt ihr im unten verlinkten Artikel.

Die zweite Generation der Handhelds steht in den Startlöchern. Welches der Geräte ist für euch am spannendsten? Habt ihr vor euch einen PC-Handheld zu kaufen oder besitzt ihr schon einen? Falls ja, habt ihr vor ein Upgrade auf einen der neuen hier zu machen? Und welche Features sind euch bei den Geräten am wichtigsten? Schreibt es uns in die Kommentare!