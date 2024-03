iPhone entthront: Die Krone für das beste Smartphone wurde weitergegeben

Dieses Jahr wurde das Pixel 8 Pro von Google als bestes Smartphone gekrönt. (Bild: Google)

Jedes Jahr werden die Global Mobile Awards (GLOMO) beim Mobile World Congress in Barcelona vergeben. Einer der wichtigsten Kategorien ist die des besten Smartphones. Letztes Jahr konnte Apple den Award mit dem iPhone 14 Pro ergattern.

Dieses Jahr geht der Preis zum ersten Mal an Google.

Das Pixel 8 Pro ist das beste Smartphone von 2023

Google gewinnt beim diesjährigen Mobile World Congress zum ersten Mal den Award für das beste Smartphone.

Das Pixel 8 Pro konnte sich in dieser Kategorie gegenüber folgenden Handys durchsetzen, die ebenfalls nominiert waren:

Apple iPhone 15 Pro

One Plus Open

Oppo Find N3

Samsung Galaxy S23-Serie

Samsung Galaxy Z Flip 5

So beschreibt GLOMO den Award:

Die Auszeichnung Bestes Smartphone vereint herausragende Leistung, Innovation und Führungsqualitäten, basierend auf der Bewertung der auf dem Markt befindlichen Smartphones im Zeitraum Januar 2023 bis Dezember 2023 durch weltweit führende unabhängige Analysten, Journalisten und Influencer.

Das Pixel 8 konnte letztes Jahr vor allem wegen seiner innovativen KI-Features, wie dem Magic Editor, Best Take und Audio Magic Eraser, große Wellen schlagen. Hinzu kommt ein hervorragendes Kamerasystem, wie man es von der Pixel-Reihe gewöhnt ist und eine lange Update-Unterstützung von sieben Jahren.

Apple ist beim Thema KI und maschinellem Lernen noch etwas zurückhaltend. Vielleicht warten die Kalifornier noch bis zum iPhone 16 und lassen dann die KI-Bombe platzen?

Unseren Test zum besten Smartphone von 2023 und was bisher zum iPhone 16 bekannt ist, findet ihr hier unten verlinkt:

Übrigens: Der Award für Best Connected Consumer Device ging dieses Jahr an das Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Dieser Preis wird an Geräte verliehen, die neue und praktische Funktionen in die Häuser von Konsumenten bringen.

Das Samsung-Tablet konnte sich gegen folgende Geräte durchsetzen:

Bullit Sattellite For Motorola Defy Sattelite Link

HTC Vive for Vive XR Elite

Huawei Watch Ultimate Series

RayNeo for Air 2 XR Glasses

Welches Handy war für euch persönlich das beste vom letzten Jahr? Schreibt uns eure Gewinner in die Kommentare!