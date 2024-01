Das Apple-Auto soll doch noch Realität werden - aber nur dank eines Downgrades

Apples Idee des fahrerlosen Autos gibt es offiziell schon seit 2014. Ein Jahrzehnt später steht zumindest ein neues, endgültiges Datum fest. Fahrerlos wird es nicht - ob es diesmal klappt? (Symbolbild, Foto von Bangyu Wang auf Unsplash)

Lange Zeit schien es so, als ob Apple sein fahrerloses Apple Car aufgegeben hatte. Jetzt meldet sich der Konzern zurück – doch es kommt wieder anders als geplant. Dafür gibt es nun erste Informationen, für ein konkretes Launch-Jahr.

Das Apple-Car wird wohl noch weniger autonom

Apple wollte ursprünglich ein fahrerloses Elektroauto entwickeln. Diese ambitionierten Pläne wurden in der Vergangenheit gekippt und so entschied man sich vorläufig für eine autonome Funktionalität der Stufe 4.

▶ Stufe 4 des autonomen Fahrens: Das bedeutet, dass unter gewissen Umständen wie dem Fahren auf einer Autobahn die Software übernehmen kann. Hier funktioniert der Autopilot fast vollständig autonom und ermöglicht ein streckenweise, automatisiertes Fahren.

Laut einem Bloomberg-Artikel soll das Apple Car jetzt ein weiteres Downgrade auf die Stufe 2+ erfahren haben und sich damit an den Tesla-Modellen orientieren. Nur so könne am Launch festgehalten werden.

Stufe 2+ entspricht dem teilautomatisierten Fahren. Das ermöglicht Lenk- und Bremsunterstützungen - der Fahrer behält jedoch die Kontrolle über das Auto.

Neues Launch-Datum steht wohl fest

Laut dem Bloomberg-Artikel verschiebt Apple den Launch seines Autos weiter nach hinten. Statt 2026 soll es dann im Jahr 2028 so weit sein. Seit der Vorstellung im Jahr 2014 wurde das Projekt immer weiter in die Zukunft datiert.

Zeitweise gab es laut MacRumors sogar Gerüchte, dass Apple sein Auto komplett aufgegeben hatte und sich nunmehr ausschließlich auf ein System des autonomen Fahrens versteifte. Doch diese Gerüchte scheinen nun vom Tisch zu sein.

Apple wird wohl weiter an der Idee des autonomen Fahrens festhalten – zumindest vorerst. Laut MacRumors überschatteten in der Vergangenheit interne Streitigkeiten das Projekt. Ob es 2028 dann endgültig auf den Markt kommt oder vorher doch noch eingestampft wird, bleibt abzuwarten.

Was denkt ihr über ein Apple Car? Würdet ihr euch das Auto kaufen? Wird das Apple Car diesmal seine Versprechen halten können und zumindest eine tesla-ähnliche Autonomie aufweisen können? Braucht es autonomes Fahren oder wollt ihr auch in der Zukunft zu jeder Zeit die absolute Kontrolle besitzen können? Schreibt eure Ideen und Gedanken dazu gerne in die Kommentare.