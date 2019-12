Nachzügler Whatsapp: Messenger bekommt selbstlöschende Nachrichten

Zu den bei Whatsapp noch fehlenden Features gehören sich selbst löschende Nachrichten. Nutzer des Messengers müssen sich aber wohl nicht mehr lange gedulden, bis auch sie die Option verwenden können, die es für andere Messenger wie Signal und Telegram bereits gibt.

Wie die Autoren des Whatsapp-Blogs Wabetainfo herausgefunden haben (via DerStandard), beinhaltet die aktuelle Beta von Whatsapp für Android mit der Versionsnummer 2.19.348 die Einstellung »Delete Messages«. Diese Option ersetzt das bereits in der Beta 2.19.282 enthaltene »Disapearing-Messages«-Menü.

Fünf verschiedene Timer verfügbar

Die Option erlaubt es euch, einen Timer zu setzen, nach dessen Ablauf die Nachrichten eines Chats sich selbst löschen.

Sie lässt sich für die Chats mit einzelnen Kontakten im Kontakt-Info-Menü oder für Gruppen im Gruppen-Menü aktivieren - allerdings können nur Administratoren das Feature für die jeweilige Gruppe einschalten.

Whatsapp erlaubt mit der Beta 2.19.348 fünf verschiedene Intervalle, nach denen sich die Nachrichten löschen: eine Stunde, ein Tag, eine Woche, ein Monat und ein Jahr. Das Feature funktioniert bereits in Kombination mit dem Dark-Theme.

Test per Beta-Programm

Wer die neue Funktion testen möchte, kann sich für die Whatsapp-Beta anmelden. Dazu sucht ihr einfach im Google Play Store die Whatsapp-App und scrollt dann nach unten auf der Detailseite. Unterhalb der Kontaktdaten des Entwicklers wird angezeigt, ob noch Plätze im Beta-Programm verfügbar sind.

Wann die Selbstlöschungsfunktion für Whatsapp in der Live-Version erscheint, steht aktuell noch nicht fest. Wegen der in der Beta bereits vorhandenen Kompatibilität mit dem Dark-Mode gehen wir aber davon aus, dass beide Features zusammen mit einem baldigen Update in dem Messenger Einzug halten werden.

Mehr zum Thema: