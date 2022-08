Komplette Galaxie auf einem Foto: James-Webb-Teleskop liefert nie dagewesene Bilder aus dem All

Die NASA hat es wieder getan: Als wäre es nicht schon genug gewesen, uns mit den ersten Aufnahmen des James-Webb-Weltraumteleskops hervorragendes Material für neue Desktop-Wallpaper zu liefern, machen sie einfach unverfroren weiter. Scheinbar ohne Gewissen hat die US-Bundesbehörde mir nichts, dir nichts ein weiteres Bild veröffentlicht. Diese Schufte!

Warum wir so empört sind? Na, jetzt stehen wir vor der Qual der Wahl: Welche Aufnahme soll als nächstes Wallpaper unseren Desktop zieren? Denn atemberaubend sehen eigentliche alle Bilder aus, die uns aus den Weiten des Alls vom guten Herrn Webb zugeschickt werden. Da fällt die Entscheidung schwer!

Massig Details dank Infrarot-Aufnahme

Das neue Foto zeigt die sogenannte Wagenrad-Galaxie . Die hat ihren Namen nicht ohne Grund, wie bei einem Blick auf das Bild sofort deutlich wird. Denn die Form sowie die Wirbel im Inneren der Galaxie erinnern tatsächlich an ein altertümliches Rad, das den Viehkarren voranbringt.

Deutlich fortschrittlicher geht's bei der Aufnahme zu: Das James-Webb-Teleskop verfügt im Gegensatz zu seinen Vorgängern über modernere Möglichkeiten, bislang unbekannte Details im Weltall aufzudecken. Bei der neuen Aufnahme der Wagenrad-Galaxie kam der leistungsstarke Infrarot-Blick zum Einsatz, wodurch endlich Ordnung ins Chaos gebracht werden konnte.

Welches Chaos? Ganz einfach: Bislang galt die Wagenrad-Galaxie auch in Fachkreisen als fast schon mysteriöser Ort, da man aufgrund des kosmischen Staubs und der schieren Entfernung zur Erde kaum Details erkennen konnte.

Dank der Infrarot-Aufnahmen des James-Webb-Teleskops können wir uns nun erneut über ein beeindruckendes Wallpaper freuen, das man sich stundenlang anschauen kann. Das über fünf Megabyte große Bild könnt ihr auf der offiziellen NASA-Website herunterladen.

Wenn ihr mehr über das James-Webb-Teleskop und die darin zum Einsatz kommende Technik erfahren möchtet, legen wir euch dieses Video der NASA ans Herz, das ein paar spannende Einblicke hinter die Kulissen gewährt:

Eine wahre Sternenschmiede

Wer bei dem Begriff Sternenschmiede an Star Wars: Knights of the Old Republic denkt, den müssen wir jetzt enttäuschen: Nein, im Inneren der Wagenrad-Galaxie könnt ihr keine Weltraumflotten und Kampfdroiden bauen - vermuten wir zumindest.

Der Begriff ist dennoch angebracht, denn vor allem im Zentrum des Wagenrads dürfte Starfield-Guru Todd Howard seine wahre Freude haben: Gigantische Sternen-Cluster, frisch geschlüpft. Oder, wie die NASA es im Detail ausdrückt:

Die Galaxie, die einst vermutlich eine normale Spiralgalaxie wie die Milchstraße war, wird sich weiter transformieren. [...] Die Galaxie ist eine Brutstätte für Baby-Sterne. Der helle Kern beinhaltet eine enorme Menge an heißem Staub und die hellsten Stellen sind das Zuhause für gigantische, junge Sternen-Cluster. [...] Der äußere Ring, der sich 440 Millionen Jahre lang ausgebreitet hat, wird dominiert von Sternen-Formationen und Supernovas.

Nur das mit dem Hinkommen wird schwierig, denn um diese Himmelskörper erkunden und nach Crafting-Materialien absuchen zu können, müsstet ihr rund 500 Millionen Lichtjahre zurücklegen. Zur Einordnung: Ein einziges Lichtjahr entspricht bereits 9,46 Billionen Kilometern. Packt also ruhig ein Butterbrot mehr ein als sonst und nehmt euch was zum Lesen mit!

Faszinieren euch derart weit entferne Galaxien oder kümmert es euch herzlich wenig, was jenseits des Mondes passiert? Habt ihr schon von anderen Orten da draußen gehört, die vom Webb-Teleskop unbedingt mal abgelichtet werden sollten? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!