Die spektakulären NASA-Fotos vom Weltraum-Teleskop könnt ihr ideal als Wallpaper nutzen

Es gibt viele Wege, um an ein neues Wallpaper für euren Desktop zu gelangen. Ihr könnt zum Beispiel in unseren Bildergalerien stöbern, um euch Aufnahmen eurer aktuellen oder kommenden Lieblingstitel herauszusuchen. Oder ihr werdet künstlerisch tätig und fertigt euch kurzerhand selbst möglichst hübsche Screenshots an, die ihr anschließend auf dem Desktop immer und immer wieder bestaunen könnt.

Oder ihr stattet der NASA einen Besuch ab. Ja, richtig gelesen, wir meinen nicht den Starfield-Entwickler Bethesda, sondern tatsächlich die US-Bundesbehörde für Raumfahrt und Flugwissenschaft. Die forscht nämlich nicht nur an allerlei Expeditionen ins Weltall, sondern lässt uns in Form von Videos und Bildern auch regelmäßig daran teilhaben.

Das James-Webb-Teleskop wird zum Wallpaper-Spender

Das erst 2021 in Betrieb genommene - sprich ins Weltall beförderte - James-Webb-Teleskop ist inzwischen rund 1,5 Millionen Kilometer von unserem blauen Planeten entfernt. Im Vergleich zum älteren Hubble-Teleskop reagiert das modernere Exemplar deutlich empfindlicher auf elektromagnetische Wellen, wodurch ganz neue Einblicke in unser Sonnensystem und darüber hinaus möglich werden.

Eine besonders beeindruckende Aufnahme hat die NASA nun veröffentlicht. Sie zeigt einen bis dato noch nie auf Bild festgehaltenen Bereich unserer Galaxis, genauer gesagt im Carinanebel. Aber das war noch nicht alles, denn eine ganze Reihe weiterer Schnappschüsse warten darauf, von euch bestaunt zu werden. Ihr könnt euch alle für die Öffentlichkeit freigegebenen Bilder auf der offiziellen Website anschauen.

Die Bilder eignen sich ideal als Wallpaper. Vor allem das Bild aus dem Carinanebel ist aufgrund seiner Abmessungen wie gemacht für diesen Verwendungszweck. Die restlichen Bilder sind aber ebenfalls problemlos als Hintergrund zu verwenden, eventuell müsst ihr bei dem ein oder anderen Exemplar etwas rein- oder rauszoomen.

Ein Blick in die Vergangenheit lohnt sich

Wenn euch die neuen Bilder des James-Webb-Teleskops noch nicht ausreichen und ihr nun voll auf den Geschmack gekommen seid, was echte Weltall-Aufnahmen anbelangt, solltet ihr auch der offiziellen Galerie-Website der NASA einen Besuch abstatten.

Dort findet ihr noch einen ganzen Haufen weiter Aufnahmen aus den vergangenen Jahrzehnten. Viele eignen sich ebenfalls hervorragend als neues Wallpaper. Und wer weiß, vielleicht entdeckt ihr beim gedankenverlorenen Starren auf euren Desktop ja noch einen neuen Stern. Um die Wartezeit bis Starfield zu überbrücken, sollten sie auf alle Fälle taugen.

Wenn ihr nicht nur was für die Augen, sondern auch für die Ohren geboten bekommen möchtet, solltet ihr euch den folgenden Artikel nicht entgehen lassen. Darin könnt ihr euch nämlich anhören, wie ein schwarzes Loch klingt - dem renommierten MIT sei Dank!

Vorsicht: Gruselig! Ihr könnt euch jetzt anhören, wie ein schwarzes Loch klingt

Habt ihr auch ein neues Wallpaper unter den nun veröffentlichten Aufnahmen gefunden? Welches Bild hat es euch ganz besonders angetan? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!