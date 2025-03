Satellitenbilder haben einen unbekannten Komplex in Neom enthüllt: Es ist so luxuriös, dass es nur einer Person gehören kann

Die weißen Gebäude mit den blauen Dächern gehören wohl zu einem Luxuspalast. (Bild: Maxar Technologies)

Mit der 170 Kilometer langen Stadt The Line sorgt Saudi-Arabien seit Jahren für Schlagzeilen. Dabei ist das Megaprojekt nur ein Teil des noch umfangreicheren Neom-Projekts.

Seit neuestem ebenfalls Teil dieses Projekts: Ein gigantischer Palast-Komplex mitten in der Wüste, mit Grünanlagen, Wegen und Häusern. Die Bilder stammen vom Unternehmen Maxar Technologies und wurden im Januar dieses Jahres aufgenommen und zeigen unter anderem:

Private Strände

Große Gartenanlagen

Ein Golfplatz

10 Helikopterlandeplätze

Diese Aufnahme zeigt größe des Areals am Roten Meer. (Bild: Maxar Technologies)

Business Insider berichtet ebenfalls über den Palastkomplex in Neom und hat die Anlage in einem Bild entsprechend analysiert.

Das Areal gehört mit großer Wahrscheinlichkeit dem Premierminister Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman. Reuters hat bereits vor sieben Jahren berichtet, dass fünf Königspaläste in einer sogenannten »Stadt der Zukunft« gebaut werden sollen. Damit ist Neom gemeint und im weiteren Sinne auch The Line.

Wer ist Mohammed bin Salman? Kronprinz Mohammed bin Salman ist eine umstrittene Figur, vor allem wegen seiner Verbindung zu schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen. So wird ihm unter anderem eine Mitverantwortung am Mord des Journalisten Jamal Khashoggi im Jahr 2018 vorgeworfen. Zudem wird sein autoritärer Regierungsstil kritisiert, der sich in einer systematischen Unterdrückung politischer Gegner und Aktivisten sowie einer weitreichenden Einschränkung der Meinungsfreiheit äußert. Auch die militärische Intervention in Jemen, die zu erheblichen zivilen Opfern und einer humanitären Krise geführt hat, steht in engem Zusammenhang mit seiner Politik. Offenlegung: Webedia, die Muttergesellschaft von GameStar, ist geschäftlich in Saudi-Arabien aktiv und unterhält dort unter anderem das Portal saudigamer.com.

Warum Saudi-Arabien eine Megastadt in der Wüste baut

Saudi-Arabien besitzt einen beispiellosen Reichtum durch den weltweiten Ölhandel. Diese Ressource ist allerdings begrenzt, weswegen sich das Land jetzt schon die Produktion herunterfährt (via Germany Trade & Invest).

Deshalb investiert bin Salman als Premierminister Saudi-Arabiens Geld in Ressorts, die zukunftsscher sind. Das Neom-Projekt ist das Herzstück der Pläne des Kronprinzen, die Wirtschaft weg von fossilen Brennstoffen und hin zu Technologie, Innovation und Tourismus zu führen.

Zum Projekt gehört auch The Line, deren Bauarbeiten immer wieder ins Stocken geraten waren, unter anderem wegen Investitionsproblemen. Nachstehend seht ihr ein kurzes Werbevideo vom Februar 2024 zu The Line und wie die fertige Stadt aussehen soll.

Bis 2030 sollte der Luxus-Stadtkomplex mit seinen 170 Kilometern fertig sein. Dieses Ziel ist mittlerweile allerdings ins Wanken geraten. Die Gründe dafür sind mannigfaltig, wie wir bereits berichteten.

So wird schon seit längerem die Machbarkeit des Projekts angezweifelt. Auch soll der Bau von The Line mit Menschenrechtsverletzungen und Gewalt ermöglicht worden sein. Die Finanzierung steht ebenso immer wieder im Fokus, da sich The Line unter anderem durch Investoren finanziert, die im letzten Jahr nicht mehr so spendabel waren. Wie es in 5 Jahren aussieht, bleibt abzuwarten.