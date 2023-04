Netflix entwickelt AAA-Multiplattform-Spiel und holt dafür eine Entwicklerlegende an Bord

Ob wir einen so ikonischen Charakter wie den Master Chief im neuen Netflix-Spiel erwarten können, bleibt abzuwarten - der richtige Entwickler ist aber schon mal da.

Netflix meint’s ernst: Das große, rote N möchte sich nicht nur auf Handyspiele begrenzen, sondern auch auf dem AAA-Markt der Videospielbranche mitmischen. Eines ihrer Großprojekte wird von Joseph Staten (nicht Jason Statham!) als Creative Director geleitet, wie der Entwickler nun per Twitter bestätigt.

Wer ist Joseph Staten?

Im Videospielmarkt können sich nur wenige Entwickler einen so großen Namen machen, dass er auch bei den meisten Spielern langfristig hängen bleibt. Lasst euch aber gesagt sein: Joseph Staten ist einer von den Großen.

Er hat bei Bungie nicht nur die Halo-Reihe mit erfunden und etabliert, sondern auch bei Destiny als Co-Creator fungiert. 2013 verließ Staten das Studio, um zu seinem alten Baby Halo zurückzukehren und an Infinite zu arbeiten. Anfang April kündigte er seinen Weggang von Microsoft an. Jetzt wissen wir, wohin es ihn getrieben hat.

Was wird das für ein Netflix-Spiel?

Zum neuen Projekt von Staten wissen wir bisher reichlich wenig. In seinem Tweet zur neuen Stelle finden sich aber zumindest folgende Infos: Es wird ein AAA-Spiel, das auf mehreren Plattformen laufen wird und eine neue IP trägt. Zudem sollen darin wohl ikonische Charaktere, tiefgreifende Mysterien und endlose Abenteuer im Spiel stecken.

Statens Vergangenheit legt nahe, dass es sich hierbei um einen neuen Shooter handeln könnte – hier können wir aber nur spekulieren.

Der Streaming-Service setzt aber viel Hoffnung auf den Videospielmarkt, 16 Titel sind aktuell von hauseigenen Studios in Arbeit und 70 weitere Spiele kommen von Partnerstudios. Auf dem Handy erscheinen exklusiv Hits wie Spiritfarer und Immortality, während große Spiele wie Cyberpunk, Dragon Age und League of Legends eigene Serien erhalten. Netflix wird uns also noch ein Weilchen im Gaming begleiten.

Hättet ihr Lust auf einen neuen Shooter, der in die Fußstapfen von Halo und Destiny treten könnte? Würdet ihr euch erneut ein Sci-Fi-Szenario wünschen oder ist es reichlich Zeit für etwas frischen Wind? Oder würde euch ein gänzlich anderes Genre aus Joseph Statens Feder noch mehr reizen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!