Endlich mal ein neuer Streaming-Dienst, der euren Geldbeutel nicht belastet - und er sendet aus dem All!

»Bis zur Unendlichkeit ... und noch viel weiter!«, lauten die berühmten Worte des Weltraumpiloten Buzz Lightyear aus dem Animationsfilm Toy Story.

Dieses »viel weiter« geht für die NASA jetzt in den Bereich Streaming. Denn noch diesen Sommer will die amerikanische Raumfahrtbehörde eine eigene Streamingplattform herausbringen (siehe Pressemeldung).

Vorab: Ob das »NASA+«-Angebot für euch als Alternative zu den großen Streaming-Playern taugt, hängt sicher von eurer Begeisterungsfähigkeit für die Raumfahrt ab.

Ein Vorzug für den kleinen Geldbeutel bietet NASA+ auf jeden Fall: Die Plattform soll kostenfrei verfügbar sein.

Was bietet euch die NASA also demnächst?

Was gibt's auf NASA PLUS zu sehen?

Zwar überträgt die NASA bereits jetzt Livestreams über ihre Webseite, das Angebot von »NASA+« soll das vorhandene Angebot aber nochmals auffächern.

So erwarten euch auf der Streaming-Plattform einerseits Live-Übertragungen, andererseits eigens für NASA+ produzierte Videoserien.

Attraktiv ist auch, dass »NASA+« ohne Werbung auskommen soll. Sprich: Die Plattform wird laut Ankündigung kosten- und werbefrei sein.

Marc Etkind aus dem »Büro für Öffentlichkeitsarbeit« der NASA wird in der dazugehörigen Pressemeldung zitiert mit:

»Mit der neuen Streaming-Plattform der NASA bringen wir den Weltraum unter eure Fingerspitzen.«

Passend dazu lautet der Werbespruch zur Streaming-Plattform: »Das Universum auf Knopfdruck« (»The universe at your fingertips«). Aber seht und staunt nachstehend selbst.

Auch schön für diejenigen unter euch mit kleinen Familienteilnehmern: Die NASA+ ist auf Familienfreundlichkeit ausgerichtet.

Wie könnt ihr auf NASA PLUS zugreifen?

Wollt ihr auf die Bewegtbildinhalte aus der Raumfahrt zugreifen, habt ihr diverse Möglichkeiten. Über die Android- oder Apple-App der NASA solltet ihr das Streaming-Angebot wahrnehmen dürfen.

Egal, ob Laptop, Smartphone oder Tablet. Laut Pressemeldung holt ihr euch das Weltall auf alle Endgeräte. (Bild-Quelle: NASA)

Daneben könnt ihr die Streaming-Plattform ab Veröffentlichung auch über euren Desktop-PC und Streaming-Boxen, wie Apple TV und Fire TV, aufrufen.

Welche Streaming-Formate wird die NASA herausbingen?

Die knapp einminütige Vorschau oben will euch – mit spannungsgeladenen Schnitten und dramatischer Musik – das in den Startlöchern stehende Streaming-Angebot schmackhaft machen.

Das Video blendet euch einige Titel zukünftiger Video-Formate ein - nämlich: »NASA TALKS«, »Space out«, »The Color of Space«, »NASA Kids«, »Webb Space Telescope«, »NASA EN Español«, »Mars is Hard – Taught by Astronaut Stanley Love«, »Lucy«, »Artmeis I: Path of the Pad«, »NASA Explorers«, »Osiris-Rex« und »First Light«.

Euch werden also sehr wahrscheinlich Streaming-Formate mit Fokus angeboten auf: Inhalte zugeschnitten auf Kinder, das James-Webb-Space-Teleskop, das bemannte Raumfahrtprojekt Artemis, oder die Raumsonde OSIRIS-REx.

Weitere Details zu den unterschiedlichen Formaten bleiben abzuwarten. Wer sich umfänglich über das James-Webb-Weltraumteleskop informieren möchte, ist bei unserem dazugehörigen Artikel übrigens gut aufgehoben.

NASA PLUS und weitere Neuerungen

Nebst Streaming-Service will die NASA auch das Erscheinungsbild ihres Webauftritt renovieren. Die neue Webseite soll Informationen zu aktuellen Missionen und Forschungsprojekten übersichtlicher darstellen.

Tatsächlich könnt ihr die in einer Beta-Phase befindliche, überarbeitete Webseite bereits aufrufen. Die NASA ermutigt euch dazu, die Seite zu besuchen und Rückmeldung zu hinterlassen.

Frohlockt ihr darüber, wenn die NASA jetzt mit ihrer eigenen Streaming-Plattform abhebt? Glaubt ihr, NASA+ wird bei euch Netflix, Disney+ und Konsorten ablösen? Oder ist das eher unwahrscheinlich und überhaupt nur für ein Nischenpublikum gedacht? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.