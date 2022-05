Netflix: Mit diesem Trick findet ihr schnell alle Filme und Serien aus eurer Lieblingskategorie

Netflix teilt die eigenen Filme und Serien oft in sehr spezielle Kategorien ein. So ist es nicht unüblich, dass ihr Kategorien wie Bildgewaltige Action- und Abenteuerfilme oder Award-Winning Gritty US TV Shows auf eurer Startseite findet. Diese Kategorien könnt ihr nicht gezielt ansteuern, ihr findet sie lediglich basierend auf eurem Nutzerverhalten.

Wenn ihr oben im Menü Filme oder Serien auswählt, könnt ihr diese in klassische Kategorien wie Action, Anime, Komödien oder Krimis sortieren. Habt ihr einen eher speziellen Geschmack, könnt ihr aber auch gezielt nach Sub-Kategorien suchen. Dabei helfen euch die Netflix-Codes.

So durchsucht ihr Netflix mit den Codes

Netflix teilt jeder Kategorie einen Code zu, mit dem ihr alle entsprechenden Filme und Serien finden könnt. Die Seite Netflix-Codes.com hat viele dieser Codes zusammengetragen, damit ihr sie einfach nutzen könnt. So könnt ihr die Seite nach groben Kategorien wie Dokumentationen durchsuchen oder auch sehr speziell werden wie Weihnachtsfilme für Kinder und Familien aus den 1990ern .

Wie ihr die Codes verwendet

Ihr sucht euch den gewünschten Code auf Netflix-Codes heraus Öffnet Netflix im Browser Tippt im Eingabefeld für die URL folgendes ein: https://netflix.com/browse/genre/_code_ Anstatt “_code_” gebt ihr dort den entsprechenden Code ein

Nun öffnet sich Netflix und zeigt euch ausschließlich Filme und Serien aus der gewünschten Kategorie an. Alternativ könnt ihr auch auf den Zahlencode auf der oben verlinkten Code-Webseite klicken. In der Regel müsst ihr euch aber vorher noch bei dem Service einloggen.

Es kann auch vorkommen, dass der ein oder andere Code auf der Seite veraltet ist, weil Netflix ihn aktualisiert hat. Außerdem kann es passieren, dass Netflix in einer Sub-Kategorie keine Inhalte in eurer Region für euch hat. Bei uns ist die Seite in der Kategorie Britische Weihnachtsfilme für Kinder und Familien zum Beispiel leer.

Netflix plant größere Änderungen in diesem Jahr

Wenn ihr trotzdem weiter auf die Vorschläge von Netflix setzen möchtet, ist der Streaming-Anbieter euch hier schon entgegengekommen. Der doppelte Daumen nach oben teilt dem Algorithmus mit, dass ihr einen Film oder eine Serie wirklich genossen habt, aber das ist nur der Anfang an Änderungen für dieses Jahr:

Kanntet ihr die Netflix-Codes schon und habt ihr sie schon verwendet? Ist dieser Trick hilfreich für euch oder setzt ihr lieber auf den Algorithmus beziehungsweise seid damit bereits zufrieden? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.