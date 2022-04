Netflix bringt neues Feature, damit ihr weniger Zeit mit Suchen verschwendet

Netflix arbeitet weiter an seinem Algorithmus, um euch stets passende Filme und Serien empfehlen zu können, die euren Geschmack möglichst gut treffen. Erstmals seit langer Zeit bringt die Streaming-Plattform dafür ein ganz neues Feature mit - und das soll nur der Anfang im Jahr 2022 sein.

Damit ihr Netflix mitteilen könnt, welche Serien und Filme euch gefallen, könnt ihr diese entweder mit einem Daumen nach oben oder einem Daumen nach unten bewerten. Seit Kurzem könnt ihr Netflix aber auch mitteilen, dass ihr einen Inhalt ganz besonders mögt mit einem doppelten Daumen hoch.

Das neue Feature stellt Netflix kurz in einem Blogbeitrag vor. Der doppelte Daumen nach oben steht dabei für Love it! , also Ich liebe es! . Damit teilt ihr dem Unternehmen mit, dass ihr diesen Inhalt besonders gerne mögt. Netflix Director of Product Innovation, Christine Doig-Cardet erklärt das Feature folgendermaßen:

Unsere aktuellen Daumen hoch- und Daumen runter-Buttons sind eine gute Möglichkeit, uns Ihre Meinung zu einer Serie oder einem Film mitzuteilen, und im Gegenzug erhalten Sie ein Profil, das besser auf Ihren Geschmack zugeschnitten ist. Wir haben jedoch im Laufe der Zeit gelernt, dass diese Gefühle über eine einfache Vorliebe oder Abneigung hinausgehen können. Die Bereitstellung einer zusätzlichen Möglichkeit, uns mitzuteilen, wenn Sie etwas wirklich mögen, bedeutet ein Profil mit Empfehlungen, die besser widerspiegeln, was Ihnen Spaß macht.

Laut Doig-Cardet sollt ihr das Feature als eine Möglichkeit sehen, Feinjustierungen an eurem Feed vorzunehmen, damit Netflix euch Inhalte empfehlen kann, die euch wirklich gefallen.

Dabei ist auch der doppelte Daumen nach oben nur ein Signal von vielen, dass Netflix mitteilt, was euch gefällt und was nicht. Weiterhin spielen andere Faktoren eine Rolle für eure Empfehlungen. Welche Serien und Filme neu auf Netflix im April sind, erfahrt ihr hier:

Der doppelte Daumen soll nur der Anfang für 2022 sein

Ein Sprecher von Netflix hat sich außerdem gegenüber dem Tech-Magazin Techradar zu dem Thema geäußert. Demnach ist das neue Feature erst der Anfang für bessere Personalisierungen im Jahr 2022: Wir wollen dieses Jahr wirklich mehr Personalisierungsfunktionen einführen und weiter heißt es Sie werden dieses Jahr viel mehr von uns in diesem Bereich sehen.

Welche Features noch dieses Jahr kommen sollen, lässt er allerdings offen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie das konkret aussehen wird.

Derweil hat sich Netflix einige Videospiellizenzen gesichert, die sie wahrscheinlich als Film oder Serie verarbeiten wollen. Welche Umsetzungen wir erwarten können, erfahrt ihr hier:

Habt ihr das neue Feature schon auf Netflix gesehen und ausprobiert? Erhofft ihr euch dadurch ein besseres Nutzererlebnis oder ignoriert ihr den doppelten Daumen einfach? Eure Meinung ist gefragt!