Netflix teuer wie nie? Für deutsche Zuschauer fällt ein beliebtes Abo für immer weg

Wer in Deutschland seine Filme und Serien über Netflix streamt, muss schon nächste Woche auf dieses Abo-Modell verzichten. (ink drop; Miro Novak über Adobe Stock)

Netflix teuer wie nie? Für deutsche Streamer fällt ein beliebtes Abo für immer weg. Das geht aus einem Netflix-Brief an seine Aktionäre hervor.

Mit der Neuerung wird das günstigste werbefreie Netflix-Abo wegfallen.

Darüber hinaus steigen die Abo-Preise in den USA, Großbritannien und Frankreich an.

Netflix' Basis-Abo wird abgeschafft

Netflix dreht an der Preisschraube - bislang nur in Frankreich, dem Vereinigten Königreich und den USA.

Doch auch in Deutschland wandelt sich jetzt die Netflix-bezogene Preislandschaft. Anfang nächster Woche, als am Montag, dem 23.10., soll der werbefreie Basis-Tarif für 7,99 Euro monatlich bei Netflix auch für deutsche Kunden wegfallen.

Wie verändern sich die Netflix-Preise bei unseren Nachbarn? Wie das Branchenblatt Collider bereits berichtet hat, wird der beliebte Streaming-Dienstleister die Kosten für seine Abos erhöhen. Betroffen davon sind Abonnenten aus Frankreich, Großbritannien und den USA. Ab wann genau wir als deutsche Kunden von der Preiserhöhung betroffen sein werden, ist bisher nicht bekannt.

Nachfolgend eine Übersicht zu den neuen Netflix-Preisen aus USA und Frankreich:

Vereinigte Saaten (USA): Basis-Abo ohne Werbung (von 9,99 Dollar auf 11,99 Dollar), Premium-Abo (19,99 Dollar auf 22,99 Dollar)

Basis-Abo ohne Werbung (von 9,99 Dollar auf 11,99 Dollar), Premium-Abo (19,99 Dollar auf 22,99 Dollar) Frankreich: Basis-Abo ohne Werbung (von 7,99 Euro auf 10,99 Euro), Premium-Abo (von 17,99 Euro auf 19,99 Euro)

Dass sich Netflix bei einer Preiserhöhung für Deutschland an seiner Preisgestaltung unserer französischen Nachbarn orientieren wird, halten wir für nicht unwahrscheinlich. Bisher lässt sich allerdings nur mutmaßen.

Was kostet Netflix in Deutschland aktuell - und welches Abo-Modell fällt weg?

Nachfolgend eine kurze Auflistung zu den aktuellen Kosten für deutsche Netflix-Kunden:

2 Geräte, SD: 4,99 Euro monatlich (Standard, mit Werbung)

1 Gerät, HD (1.920 × 1.080 Pixel): 7,99 Euro (Basis)

2 Geräte, Full HD: 12,99 Euro (Full HD)

4 Geräte, Ultra HD: 17,99 Euro (Ultra HD)

Was ändert sich bei Netflix ab nächster Woche? Aus dem Brief an die Aktionäre wissen wir: Das Basis-Abo wird nächste Woche in Deutschland nicht mehr buchbar sein.

Im Juli dieses Jahres wurde Netflix’ Basis-Abo in vielen Ländern abgesetzt. Hingegen in Deutschland ist das Basis-Abo zum aktuellen Zeitpunkt noch verfügbar. Damit ist dann nächste Woche also Schluss, dann nämlich wird der HD-Tarif Basis nicht länger für deutsche Kunden beziehbar sein. Ihr kommt als Neukunde als nicht länger in den Genuss von HD-Inhalten ohne Werbung zum vergleichsweise günstigen Preis von 7,99 Euro monatlich.

Wer nächste Woche plötzlich feststellt, dass der gewünschte HD-Tarif-Basis bei Netflix nicht mehr verfügbar ist, der hat fortan zwei Optionen. Die SD-Version für schlanke 4,99 Euro im Monat wählen, oder auf Full HD für 12,99 monatlich ausweichen.

Das Manko: SD ist zwar kostengünstig, werbefrei und ermöglicht das Streamen auf zwei Geräten zugleich, allerdings werden Film- und Serienbilder nur als »Standard Definition« wiedergegeben. Oder ihr entscheidet euch für das 12,99-Preismodell. Damit kommt ihr zwar in den Genuss von »Full High Definition«-Bildern, aber ihr zahlt fünf Euro mehr als beim bisherigen Basis-Modell, kauft zwangsweise eine Netflix-Version für zwei Geräte.

Anders gesagt: Wer Netflix künftig kostenfrei nutzen möchte, muss mindestens 12,99 Euro monatlich bezahlen.

Eine Serie, über die sich Netflix-Streamer aktuell besonders freuen, ist die neueste Adaption der Kultvorlage Scott Pilgrim .

2:07 Scott Pilgrim ist zurück! Erster Trailer zur neuen TV-Serie von Netflix

Wie bewertet ihr die preisliche Entwicklung bei Netflix? Oder gesagt: Nutzt ihr das Basis-Modell, oder habt ihr ein anderes Model abonniert? Auch denkbar: Ihr setzt auf einen anderen Streaming-Dienstleister, oder bezieht euer Entertainment in Bewegtbildform ausschließlich aus dem linearen Fernsehen?