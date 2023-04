17 Millionen Downloads: Neue App der TikTok-Macher erobert die App-Stores - bald auch bei uns?

Lemo8 ist bald das neue TikTok? Zumindest in den USA und im Vereinigten Königreich steigt die Mitgliederzahl aktuell steil an.

Die neue Mobile-App Lemon 8 wird aktuell immer erfolgreicher – zumindest in den USA. Aber: Was genau ist Lemon8?

Lemon8 in Zahlen: Laut Apptopia wurde die Lemon 8 bis dato weltweit 17 Millionen Mal heruntergeladen – davon 650.000 tausendmal in den USA binnen nur einer Woche.

Der Großteil der Downloads wurde in Japan getätigt - dementsprechend: Ungefähr ein Viertel der aktuellen Nutzerinnen und Nutzer sind User aus Japan. Veröffentlicht wurde die App im März 2020; sie ist allerdings erst seit Februar dieses Jahres in den USA und Großbritannien verfügbar.

Wann kommt Lemon8 nach Deutschland? Wann die App in Deutschland ihre Einführung erfahren wird, ist bislang nicht bekannt.

Was ist Lemon 8?

Lemon 8 gehört zur Firma ByteDance; es handelt sich um dieselbe Firma, die auch hinter dem weltweiten Social-Media-Erfolgsschlager TikTok steckt.

Herausgegeben wird Lemon 8 von einer Firma namens Heliophilia Pte., Ltd. mit Sitz in Singapur. Laut einem Artikel der New York Times arbeitet Lemon8 mit den gleichen Algorithmen, die bereits TikTok zum weltweiten Siegeszug verholfen haben.

Wie funktioniert Lemon 8? Im Grunde funktioniert Lemon 8 wie eine Mischung aus TikTok-Videos und Instagram-Fotokacheln. Ähnlich wie bei TikTok, gibt es einen Feed, angereichert mit personalisierten Empfehlungen, und einen Feed, befüllt mit den Inhalten derjenigen Konten, denen User folgen.

Lemon 8s Benutzeroberfläche ist ästhetisch mit der von Pinterest vergleichbar.

Der Account "lemon8_singapore" bietet Einblicke in die neue App der TikTok-Macher.

An wen wendet sich Lemon 8?

Generationsfrage: Die App richtet sich insbesondere an Userinnen und User der Generation Z. Unter der Gen Z werden diejenigen Menschen rubriziert, die von 1997 bis 2012 geboren wurden; Gen Z versteht sich als Nachfolgegeneration zu den Millennials (geboren zwischen den frühen 1980er und den späten 1990ern).

Welche Inhalte werden (bislang) geboten? Aktuell konzentriert sich ein Löwenanteil der Inhalte auf die Bereiche Gesundheit, Mode, Lifehacks, Urlaubsvideos oder Fitnesstipps; die App richtet sich vorrangig an eine junge, weibliche Userschaft. Sollte die App ihre Popularität weiter ausweiten, wird jedoch auch die thematische Spannbreite voraussichtlich immer größer.

Verfügbarkeit

Wie stern.de berichtet, planen der Macherinnen und Macher hinter Lemon8 für Mai dieses Jahres eine werbliche Offensive, um die App noch mehr ins Rampenlicht der vernetzten Weltöffentlichkeit zu schubsen. Sprich: Die App soll anhand einer groß aufgezogenen Werbekampagne seinen Bekanntheitsgrad erweitern.

Welche Apps nutzt ihr persönlich, um euch über Neuigkeiten aus den Bereichen Technologie, Gaming und Co. auf dem Laufenden zu halten. Tobt ihr euch kreativ dabei aus, eigenen Content zu generieren - oder seid ihr eher der passive User, immer auf der Suche nach den nächsten, genialischen Inhalten. Tauscht euch dazu gerne in unseren Kommentaren aus!