House of the Dragon hat gerade eine Regel gebrochen, die George R.R. Martin erst eine Woche zuvor aufgestellt hat

Prinz Daemon (Matt Smith) bricht gerne Regeln. Diesmal hat er aber ausnahmsweise nichts verbrochen. Bild: HBO.

Achtung, Spoiler: Der folgende Artikel enthält potenzielle Spoiler zu House of the Dragon Staffel 2, Folge 6 Das gemeine Volk und der zugrundeliegenden Buchvorlage Fire & Blood von Autor George R. R. Martin.

Der Lore, also gewissermaßen die Hintergrundgeschichte des Game-of-Thrones-Universums ist komplex. Seit mittlerweile 30 Jahren arbeitet Serienschöpfer George R. R. Martin bereits an seinem Fantasy-Meisterwerk und hat in dieser Zeit mehrere Tausend Buchseiten gefüllt.

Unzählige Könige, Dynastien und Drachen hat der amerikanische Autor sich ausgedacht, und - wenn er unzufrieden war - wieder verworfen. Bei all den Namen und komplizierten Nebenhandlungen ist es gerade für TV-Adaptionen schwer, alles detailgetreu abzubilden. Auch Game of Thrones war hier keine Ausnahme und warf ganze Nebenplots einfach über Bord oder führte verschiedene Figuren zusammen.

Einfach so gegen die etablierten Gesetze des Autors zu verstoßen, ist allerdings eine andere Hausnummer. So ist es bei House of the Dragon nun mit einer Regel rund um die Drachen der Targaryen geschehen, die George R. R. Martin erst kurz zuvor aufgestellt hatte. Wir verraten, worum es geht.

Wo die Drachen wohnen

In der jüngsten Folge Das gemeine Volk erfährt Rhaena Targaryen (Phoebe Campbell), dass im Grünen Tal der Famile Arryn ein wilder, ungezähmter Drache umherstreift. Die Serie legt nah, dass es sich um den Drachen Schafsdieb handelt. Zwar bekommt dieser im Laufe der Buchvorlage Fire & Blood einen Reiter, allerdings nicht, wie in der Serie dargestellt.

Denn laut Buchautor George R. R. Martin halten sich Drachen eigentlich nicht in den Flusslanden oder im Grünen Tal auf. Wie der Autor erst kürzlich auf seinem privaten Blog schrieb, blieben die Feuerechsen meist in der Nähe von Drachenstein oder Königsmund. Das gelte auch für Schafsdieb.

Die drei in Fire & Blood erwähnten wilden Drachen haben ihre Höhlen auf Drachenstein. Die anderen findet man in der Drachengrube von Königsmund oder in den tiefen Höhlen unter dem Drachenberg. Luke fliegt Arrax nach Storm's End und Jace nach Winterfell, aber die Drachen wären nicht von selbst dorthin geflogen, es sei denn unter ganz besonderen Umständen. Es gibt keine Drachen, die in den Flusslanden, oder im Grünen Tal jagen oder in den Nordlanden oder den Bergen von Dorne umherstreifen. George R. R. Martin

Den entsprechenden Blogeintrag postete der Schriftsteller am 11. Juli, also nur anderthalb Wochen vor der Veröffentlichung der Folge. Ist diese Aussage daher als Kritik an der Serie zu verstehen oder ist das Timing lediglich Zufall? Interessant ist der Konflikt zwischen dem Buchkanon und der Serie allemal.

Darüber hinaus hat die Serie aber noch ein ganz anderes Problem mit dem Drachen Schafsdieb. Denn so wie es momentan aussieht, lässt House of the Dragon dessen eigentliche Reiterin namens Nessel einfach komplett außen vor. Die Figur tauchte bisher in der Serie noch nicht auf. Wahrscheinlich wird ihre Rolle als Reiterin von Schafsdieb daher mit der von Rhaena Targaryen verschmolzen, die noch einen Drachen braucht.

Was haltet ihr von den Lore-Abweichungen der Serie: Sind euch solche Details egal oder findet ihr, die Serie müsse sich mehr an der Romanvorlage von George Martin orientieren? Schreibt's in die Kommentare!