Neuer PC-Trend: Eine großartige Idee oder einfach nur zum Wegsehen?

Folie auf PC-Gehäusen: Man muss es wohl entweder lieben oder hassen.

Wenn es um PC-Hardware geht, gibt es inzwischen für fast alles Versionen davon, die bunt leuchten. Von Lüftern über Grafikkarten und Arbeitsspeicher bis hin zu Kabeln. Aber einfach nur bunt leuchten kann doch jeder!

So könnte zumindest das Motto eines neuen PC-Trends lauten, der noch einen Schritt weiter geht - und an dem sich die Geister scheiden dürften.

Der simple, aber effektvolle Trick dabei (ein passendes Gehäuse mit durchsichtigen Seitenwänden vorausgesetzt): Man klebt durchsichtige Folie mit einem bestimmten Muster oder Effekt auf die transparenten Oberflächen, um die Beleuchtung (noch) stärker in Szene zu setzen.

Das folgende Beispiel wurde bei Reddit gepostet. Die Inspiration dazu stammt laut dem Ersteller des Beitrags von den zahlreichen Tiktok-Videos aus der letzten Zeit, die ähnlich gestaltete Gehäuse zeigen.

In eine völlig andere Richtung ging dagegen dieser Reddit-Beitrag vor einiger Zeit, der deutlich macht, dass auch Rechner ganz ohne optische Extras gut in der Community ankommen können:

Staub statt RGB-Bling-Bling: Warum gerade ein simpler PC unter Bastlern viel Lob erntet

RGB-Beleuchtung dank Folie etwas anders als gewohnt in Szene gesetzt. (Quelle: Reddit, u/NetflixAndGril)

Ist das ein PC oder kann das weg?

Die entscheidende Frage lautet jetzt natürlich, was eurer Meinung nach von diesem Trend zu halten ist?

Um zu klären, ob es sich um ein Must-Have oder um ein No-Go handelt, haben wir eine passende Umfrage dazu erstellt, bei der wir uns wie gewohnt über eine rege Teilnahme freuen. Macht mit!

Unstrittig dürfte gleichzeitig sein, dass ein PC um so mehr FPS liefert, je bunter er leuchtet. Aber wir wollen nicht, dass ihr voreingenommen an die Sache herangeht und sind deshalb jetzt besser wieder still.

Um das genaue Gegenteil bitten wir dagegen euch. Schreibt also gerne zusätzlich zu der Teilnahme an der Umfrage in die Kommentare, ob euch der hier zu sehende Folieneffekt gefällt. Vielleicht habt ihr ihn ja sogar selbst schon getestet oder ihr kennt noch ganz andere neue Trends in Sachen PC-Verschönerung. Wir freuen uns über jede Wortmeldung!