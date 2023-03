Neuer Shooter sieht aus wie ein Unreal-Engine-5-Traum für Singleplayer-Fans

Dank Unreal Engine 5 können auch Indie-Entwickler schnell gutaussehende Spiele bauen.

Epics Unreal Engine 5 ist noch so neu, dass derzeit kaum Spiele damit erschienen sind. Fortnite, das hauseigene Wunderkind, nutzt die Technik bereits im Battle Royale. Und die lange Liste künftiger Third-Party-Titel mit dem modernen Codegerüst wächst gefühlt täglich.

Dazu gesellt sich jetzt ein neues Indie-Spiel, das so gar nicht nach einem kleinen und unbekannten Entwicklerstudio aussehen will: Trench Tales. Der Third-Person-Shooter rückt Einzelspieler in den Fokus und siedelt sich im Ersten Weltkrieg an, mischt aber auch Fantasy-Elemente wie Monstergegner ins Rezept. Das Ganze sieht erschreckend gut aus.

So sieht erstes Gameplay von Trench Tales aus

Die Macher von Trench Tales teilen den Entwicklungsfortschritt über ihr Twitter-Konto. Es gibt viele Videos mit grauen Boxen, in denen sie bestimmte technische Elemente des Shooters demonstrieren. Beispielsweise, wie das Wasser in den Gräben auf Beschuss reagiert:

Indes gibt es auch schon Szenen, die wie fertige Trailer wirken. Ein umfassendes Gameplay-Video, das auch den offiziellen Vorstellungs-Trailer enthält, könnt ihr euch beim YouTube-Kanal GameV anschauen.

Es zeigt, wie detailliert und gut ausgeleuchtet der Shooter schon aussieht. Die Physik und das Treffer-Feedback wirken brachial. Trench Tales erzeugt viel Atmosphäre und erweckt über weite Strecken den Eindruck einer hochwertigen Produktion, auch wenn manches klar den frühen Entwicklungsstand kennzeichnet:

Die Unreal Engine 5 macht es kleinen Studios leicht, mit wenigen eigenen Ressourcen in kurzer Zeit ansehnliches Material zu erstellen. Im Asset Store lassen sich fertige Bausteine kaufen und ins eigene Spiel integrieren. Inwieweit die Entwickler von Trench Tales davon Gebrauch machen, lässt sich momentan schwer abschätzen.

Diese Vorgehensweise enthält aber auch potenzielle Fallstricke, wie dieser aufsehenerregende Fall zeigt:

Was wird Trench Tales für ein Spiel?

Viele Infos darüber, was Trench Tales eigentlich für ein Spiel sein will, gibt es noch nicht. Eine Steam-Seite soll bald kommen, was einen exklusiven Release im Epic Store nach jetzigem Stand ausschließt.

Das Bildmaterial lässt auf einen Singleplayer-Shooter (womöglich mit Koop-Option) im mit Fantasy-Elementen angereicherten Weltkriegs-Szenario schließen. Als Krieger geht es durch die berüchtigten Gräben, während Zombie-Soldaten auf einen Jagd machen. Es wird viel geballert und mit Granaten geworfen.

Was denkt ihr vom gezeigten Material zu Trench Tales? Entsteht da ein echter Herausforderer im Shooter-Genre oder haltet ihr eure Hoffnungen lieber im Zaum? Lasst uns eure Meinung gerne in den Kommentaren wissen!