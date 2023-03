Elden Ring und Bleak Faith: Forsaken teilen sich ihr Genre und bisher auch manche Animation.

Hat das kürzlich veröffentlichte Soulslike Bleak Faith: Forsaken Animationen aus Elden Ring genutzt? Zum Release scheinbar ja. Das Studio dahinter schiebt die Verantwortung dafür in Richtung Epic-Marketplace. Der verweist wiederum auf die Anbieter eines bestimmten Paketes an Assets, das Entwickler für ihre Projekte erwerben konnten. Augenscheinlich hat dieser die Animationen illegalerweise verkauft.

Derzeit steht vor allem eines fest: Die betroffenen Animationen wurden wieder entfernt und eigens erstellter Ersatz durch Indie-Entwickler Archangel soll bald per Update folgen.

Beweisführung per Gifs

Was ist genau passiert? Der Indie-Entwickler Archangel sah sich kurz nach Release seines neuen Soulslikes Bleak Faith: Forsaken schweren Vorwürfen ausgesetzt. Wie unter anderem IGN berichtete, war mehreren Spielern aufgefallen, dass eine Reihe an Animationen quasi identische Pendants in From Softwares Hit Elden Ring beinhalten.

Rasch bestand der naheliegende Verdacht, dass hier Dateien aus Elden Ring extrahiert und als digitales Diebesgut im eigenen Spiel verwendet werden.

Beispielhaft war diese Animation, wie sie in einem kurzen Gif von einem Streamer festgehalten worden ist. Noch eklatanter wird es aufgrund der ausufernden Länge des verwendeten Materials bei dem unten zu sehenden Ausschnitt, der im Reddit-Subthread zu Bleak Faith: Forsaken von User LuxrayLucien gepostet worden ist.

Wie reagiert der Entwickler? Archangel weist die Vorwürfe von sich. Man habe diese Animationen aus einem Asset-Pack entnommen, das regulär im Marketplace der Unreal-Engine erworben worden sei. Inzwischen ist dieses nach Recherchen von PCGamer nicht mehr verfügbar - Epic hat also bereits reagiert.

Ist Outsourcing oder der Kauf ganzer Bestandteile wie Animationen, Texturen oder Modellen normal in der Branche? Ja, das Vergeben von Aufträgen an Dienstleister, beispielsweise im Bereich des 3D-Modellings oder der Animationen, sind geläufig und gehören zum Branchenstandard. Auch der Kauf von fertigen Assets ist vor allem bei kleineren Entwicklern üblich. Hierauf verweist auch Archangel auf Anfrage von PCGamer:

Marktplätze für Assets sind eine kritische Ressource für Entwickler, vor allem für die mit geringem Budget. (Übersetzung) Archangel, Entwickler von Bleak Faith: Forsaken

Im Falle von Bleak Faith: Forsaken bestünden laut Archangel etwa zehn Prozent des Spieles aus zugekauften und im Anschluss angepassten Assets aus dem Store.

Wenn ihr euch einen näheren Eindruck von Bleak Faith: Forsaken verschaffen wollt, dann ginge dies anhand dieses Trailers.

2:19 Bleak Faith zeigt uns im Trailer Monster, die wir nicht so schnell vergessen werden

Wer trägt die Schuld an dem Vorfall? Nach geltender Rechtslage und gemäß der Nutzungs- und Verkaufsbedingungen des Unreal-Engine-Marketplaces ist der Anbieter der Assets verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass er an der von ihm angebotenen Ware die entsprechenden Rechte besitzt. Dies war hierbei augenscheinlich nicht der Fall.

Was sagt Epic? Bisher hat sich der Konzern zu dem Thema nicht geäußert. Das Entfernen der betroffenen Assets ist Stand Mittwoch Mittag, 15. März, die einzige Reaktion. Per E-Mail reagierte man zwar auf eine Anfrage des Indie-Studios, lehnte jedoch jegliche Verantwortung ab und verneinte auch die Möglichkeit einer unabhängigen Prüfung von Assets.

Gegenüber der Kollegen von PCGamer wünschen sich die betrogenen Indie-Entwickler weitreichendere Folgen, um solche Situationen in Zukunft zu vermeiden:

Wir erhoffen uns vernünftige Prüf- und Kontrollverfahren, um verifizierte Assets jedweder Art für Entwickler und deren zukünftige Projekte zur Verfügung zu stellen. (Übersetzung) Archangel, Entwickler von Bleak Faith: Forsaken

Das Soulslike Bleak Faith: Forsaken erschien am 10. März auf dem PC sowie für die PlayStation 4 und die Xbox One in ihren jeweiligen Varianten.

Nehmt ihr den Entwicklern diese Argumentation ab? Hätte ihnen der identische Charakter der Animationen nicht eigentlich auffallen müssen. Und ist euch schon einmal Ähnliches bei einem anderen Spiel aufgefallen? Hattet ihr den Eindruck, dass euch Animationen, Modelle oder Texturen bekannt vorkommen?