Aktuell könnt ihr eure eigenen Bilder per simplem Foto-Upload auf eine Zeitreise schicken. Wir haben den neuen TikTok-Trend an den Beispielen von Microsoft-Gründer Bill Gates und Kratos aus God of War für euch ausprobiert und erklären, wie es geht.

Das Angebot von MyHeritage.com gilt zeitlich begrenzt, ohne eine genauere Einschränkung der Dauer. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, probiert ihr das Tool also am besten möglichst zeitnah aus. Wir haben bei den Machern bereits nach einem konkreteren Zeitfenster gefragt und aktualisieren den Artikel an dieser Stelle, sollten wir mehr erfahren.

Was muss ich dafür tun? Im Kern ist es sehr simpel: Ladet zehn bis 25 verschiedene Fotos einer Person auf der Webseite zu der AI Time Machine hoch, legt euch im Prozess danach einen Account auf der Seite an und wartet, bis die KI die Bilder für euch erstellt hat und die passende Info-Mail samt Link da ist.

Wollt ihr euch stattdessen sofort coole Bilder anschauen, die per KI erstellt wurden, seht euch doch mal den folgenden Artikel an - es lohnt sich!

Wie sich eine KI sieben berühmte PC-Spiele vorstellt, wenn sie möglichst real aussehen sollen

Wie lange dauert das und wie viele Bilder sind es?

0:33 Zeitreise mit Hilfe künstlicher Intelligenz - Offizieller Trailer zur Foto-App AI Time Machine

Laut Angaben von MyHeritage.com dauert das Erstellen jeder Zeitreise per AI Time Machine etwa 30 bis 90 Minuten. Bei uns war es in beiden Fällen schon nach etwa einer halben Stunde soweit. Danach zeigt euch die KI zu fünf verschiedenen Themenfeldern je acht Bilder. Zur Wahl stehen beispielsweise Gelehrter aus der der Reinaissance , Kreuzritter , Antiker Grieche oder Astronaut .

Auf Wunsch könnt ihr Bilder zu 20 weiteren Themenfeldern (von insgesamt 65) erstellen lassen, was jeweils nochmal ein paar Minuten dauert. Danach werden für jedes weitere Paket mit 20 Themenfeldern und insgesamt 160 Bildern 11,95 Euro fällig.

Als Tipp für den Upload gilt die Empfehlung, verschiedene Perspektiven zu verwenden und dass stets möglichst nur die eine Person zu sehen sein soll. Außerdem kann es helfen, wenn Tageszeit, Gesichtsausdruck sowie Blickrichtung variieren. Basis des Ganzen ist die Bilder-KI Stable Diffusion.

Die Ergebnisse überzeugen - und enttäuschen

Oben seht ihr die besten Ergebnisse zu Bill Gates, die per AI Time Machine für uns erzeugt wurden. Vor allem der Punkrocker gefällt uns gut, aber auch als Gelehrter aus der Renaissance macht Bill Gates eine sehr gute Figur.

Aber wie schon von KI-Tools wie Midjourney und Stable Diffusion bekannt, schwankt die Qualität der Ergebnisse durchaus stark. Oder hättet ihr erkannt, dass Bill Gates auf den folgenden Bildern ein Wikinger sein soll?

Welche genauen Texteingaben dabei vorgenommen worden, bleibt unbekannt. Hat man bereits Tools wie Midjourney und Stable Diffusion genutzt, sieht man den Bildern jedenfalls oft die bei solchen Tools typischen Artefakte wie etwas verzerrte Gesichter oder deplatzierte Elemente gut an. Schaut euch beispielsweise mal den Arm vom Punker-Bill auf dem Bild oben genauer an...

Endlich trägt Kratos mal Anzug!

Für unsere zweiten Versuch mit Kratos per Registrierung mit einem anderen Mail-Account gelten letztlich genau die gleichen Einschränkungen. Manche der Bilder sind also überzeugend und wirklich cool, in anderen Fällen ist der KI dagegen nichts Vernünftiges eingefallen.

Wir beschränken uns in diesem Fall auf die guten Ergebnisse, die ihr im Bild unten seht. Unsere Favoriten sind eindeutig Kratos im Anzug aus den 1920ern und als Astronom im Mittelalter, aber auch der Wissenschaftler aus den 1930ern hat etwas:

Unser Fazit zum aktuellen TikTok-Trend

Die AI Time Machine macht es per simplen Foto-Upload leicht, auf die Bilder-Generierung per KI zurückzugreifen, sie unterliegt dabei aber den gleichen Problemen wie alle Tools dieser Art. Die Qualität der Ergebnisse kann also stark schwanken.

Dass man sich dabei nicht selbst um die passenden Texteingaben kümmern muss, ist Vor- und Nachteil zugleich. Direkten Einfluss hat man zwar nicht auf die Ergebnisse, dafür vereinfacht es den Prozess.

Kostenloses Ausprobieren von AI Time Machine lohnt allemal. In der aktuellen Version würden wir allerdings kein Geld dafür ausgeben, zumal viele Beta-Programme zu KI-Tools dieser Art aktuell noch gratis nutzbar sind (wenn auch meist mit Einschränkungen bei der Anzahl der Bilder und/oder der Schnelligkeit der Bilderstellung).

Was dabei herauskommen kann, wenn man die KI Midjourney fragt, wer die WM 2022 gewinnt, erfahrt ihr im folgenden Artikel. Aber Vorsicht: Teile der Antwort könnten euch verunsichern!

Ich habe eine KI 10 Mal gefragt, wer die WM gewinnt - ihre Antwort hat mir nur einmal gefallen

Habt ihr die AI Time Machine schon selbst ausprobiert oder mit anderen Tools dieser Art Erfahrung gesammelt? Falls ja, seid ihr begeistert, eher verhalten oder eher enttäuscht? Schreibt es gerne in die Kommentare!