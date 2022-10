KI macht aus PC-Spielen möglichst realistische Bilder – Erkennt ihr alle 7 Titel?

Wer einmal damit anfängt, über Tools wie Midjourney, Stable Diffusion oder DALL-E 2 Bilder per Texteingaben per KI automatisch und in Windeseile erstellen zu lassen, der kann so schnell nicht wieder damit aufhören. Unsere jüngsten Ergebnisse stellen wir euch in diesem Artikel zum Mitraten vor.

Das kann sogar soweit führen, dass ein auf KI-Basis erstelltes Bild einen Kunstwettbewerb gewinnt. Mehr dazu erfahrt ihr im folgenden Artikel:

In diesem Fall geht es ebenfalls um Spiele, allerdings auf eine etwas andere Art und Weise. Wir haben Midjourney per Texteingabe mit den Titeln von PC-Spielen samt Zusatz videogame gefüttert. Ergänzt um Eingaben wie highly realistic und maximum detail sollten daraus möglichst echt aussehende Bilder erschaffen werden. Aber erkennt ihr auch, um welches Spiel es jeweils geht?

Was Midjourney daraus macht, wenn man statt einem Spieletitel Windows XP eingibt, seht ihr übrigens auf dem folgenden Bild:

Lasset die Ratespiele beginnen!

Vorab noch ein Hinweis: Wie immer bei Midjourney und vergleichbaren Tools gilt, dass die Ergebnisse nicht nur stark von den genauen Texteingaben abhängen und dass besonders präzise und durchdachte Eingaben meist zu den besten Ergebnissen führen, sondern auch, dass die Bilder sich bei mehreren Versuchen mit identischem Text deutlich voneinander unterscheiden können.

Dennoch ist es auch in diesem Fall wieder sehr beeindruckend, zu sehen, was die KI aus den ihr zur Verfügung stehen Informationen macht. Wenn ihr übrigens nicht auf unsere für spätere geplante Auflösung innerhalb dieses Artikels warten wollt, könnt ihr euch unser passendes VOD vom Streaming-Event FYNG Tech anschauen, bei dem wir die Bilder bereits besprochen haben und Midjourney live im Einsatz zeigen.

Um es nicht zu leicht zu machen, haben wir uns für das Mitraten über die Kommentarfunktion entschieden statt euch per Umfrage eine bestimmte Zahl von Antwortmöglichkeiten vorzugeben. Lasst uns gerne wissen, ob ihr eine andere Version des Mitratens bevorzugen würdet.

Jetzt aber ohne weitere Umschweife zu den Bildern selbst: Welches Computerspiel soll darauf jeweils zu sehen sein? Zu jedem Bild gehört dabei auch stets genau ein Titel. Wir wünschen viel Spaß beim Knobeln!

Welches der Bilder gefällt euch am besten? Habt ihr selbst schon Erfahrung mit Midjourney & Co. gesammelt und tolle Bilder erschaffen oder sehr ihr solche Programme eher kritisch? Schreibt es gerne in die Kommentare!