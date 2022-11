Ich habe eine KI 10 Mal gefragt, wer die WM 2022 gewinnt - ihre Antwort war eindeutig, aber sie hat mir nur einmal gefallen

Spätestens seit der berühmten Krake Paul, die zur WM 2010 in Südafrika mit vielen korrekten Vorhersagen geglänzt hat, ist es im Trend, Orakel zum sportlichen Ausgang von Turnieren zu befragen. Im Jahr 2022 sind Kraken aber längst out, und wer nimmt in Zeiten wie diesen selbstverständlich ihren Platz ein? Natürlich KIs. Wäre doch gelacht, wenn ich da nicht mitmischen könnte!

Zugegebenermaßen handelt es sich bei der hier von mir verwendeten Midjourney-KI, die sich in einer offenen Beta befindet, nur um ein Bild-KI. Es geht also um eine künstliche Intelligenz, die anhand von Texteingaben Bilder erstellt. Unsere KI hat dementsprechend nicht alle WM-Kader der Teilnehmer und ihre jüngsten Ergebnisse sowie Formkurven und Spielzüge und so weiter analysiert.

Dennoch war es sehr spannend, zu sehen, wie Midjourney auf die Texteingabe Wer gewinnt die Fußball-Weltmeisterschaft 2022? (in Englisch) reagiert hat - auch wenn das Ergebnis alles andere als das war, das ich mir zuvor erhofft hatte.

Kritik an der WM in Katar

Die Fussball-Weltmeisterschaft in Katar wird von mehreren Seiten scharf kritisiert. So war bereits die Vergabe von Bestechungsvorwürfen begleitet, außerdem sollen beim Bau von Stadien Arbeiter ausgebeutet und Menschenrechtsverletzungen begangen worden seien. Ebenfalls wurde die Sinnhaftigkeit der Vergabe bezweifelt, da die in anderen Ländern bereits vorhandene Stadien und Infrastruktur erst errichtet werden musste. Mehr Informationen rund um die WM-Vergabe bekommt ihr in dieser Dokumentation der ARD.

Eine Frage, viele Antworten - und drei dominierende Farben

Eines ist vorab wichtig, zu wissen. Die Ergebnisse bei Midjourney können sich auch bei exakt gleicher Texteingabe mit jedem neuen Versuch stark voneinander unterscheiden. Außerdem schlägt die KI standardmäßig bei jedem Versuch vier Bilder vor, die sich mal stark ähneln und mal überhaupt nicht.

Um diesem Umstand etwas Rechnung zu tragen, habe ich die KI gleich zehn Mal gefragt, wer denn nun die WM 2022 gewinnt. Oft hat sie von Haus aus mit Farben in den Bildern geantwortet, die ich als Flaggen erkennt habe. Aber keine Farbkombination ist dabei auch nur annähernd so oft vorgekommen wie die auf den folgenden Bildern zu sehende. Aber seid vorgewarnt: Ihr müsst jetzt stark sein!

Vorhersage #1

Ja genau, immer nur Rot. Weiß. Blau. Rot. Weiß. Blau. Okay, das vorletzte Bild könnte fast auch die Flagge von Österreich sein, aber die haben sich ja gar nicht erst qualifiziert. Das kreisförmige Symbol auf der letzten Flagge hat außerdem nichts auf dem niederländischen Original zu suchen , aber man kann es kaum leugnen: Midjourney scheint sich zumindest in Bezug auf meine Anfragen leider sicher zu sein, dass unsere holländischen Nachbarn die WM gewinnen - soweit man das überhaupt von einer KI sagen kann.

Versteht mich nicht falsch, ich liebe die Niederlande und seine Menschen und mache dort schon seit langer Zeit mindestens einmal im Jahr Urlaub. Aber wenn es um das Thema Fußball geht, dann hätte ich mir als ewiger Fan der deutschen Nationalmannschaft aufgrund der großen Rivalität kaum eine schlimmere Vorhersage ausmalen können, außer vielleicht England.

Vorhersage #10: Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung

Einen einzigen, kleinen Lichtblick gab es dann aber doch noch, als ich das folgende Bild auf meine Anfrage hin in Midjourney zu Gesicht bekommen habe:

An der Reihenfolge müssen wir zugegebenermaßen noch arbeiten, aber die Farben an sich stimmen zumindest schon!

Kurzweilige Experimente wie dieses helfen mir persönlich dabei, mich zwischendurch auch mal von all den ersten und ernstzunehmenden Themen zu lösen, die uns in Zusammenhang mit der WM 2022 und aktuell generell umgeben. Ich hoffe, dass ihr nachvollziehen könnt, dass mir so eine Form der Ablenkung ab und an gut tut - und dass dieses kleine Experiment auf euch die gleiche Wirkung hat.

Ehrlicherweise bin ich dabei noch gar nicht sicher, wie ich aufgrund der kritischen Umstände selbst mit der WM in Katar verfahren will, also ob ich die Spiele schaue werde oder nicht - und das meine ich ganz ohne erhobenen Zeigefinger.