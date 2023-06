Für Professionelle und Kreative: Logitechs MX-Serie wird neu aufgelegt

Neue Tastatur fürs Büro gesucht? Logitech legt mit der MX Keys S seine Keyboard-Reihe neu auf und verspricht in der Pressemitteilung das passende Gerät für die ultimative Präzision, Performance und Komfort für alle Kreativen und Professionelle.

Bei der MX Keys S handelt es sich um den direkten Nachfolger der 2019 erschienen MX Keys, entsprechend orientiert sich die neue Tastatur funktional hieran. Key-Features sollen unter anderem die bereits bekannte Hintergrundbeleuchtung der Tasten sein, die sich bei Bedarf an die Umgebungsbeleuchtung anpassen kann und sich abschaltet, sobald das Keyboard über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Bei angeschalteter Hintergrundbeleuchtung soll der Akku der MX Keys S bis zu zehn Tage durchhalten, ohne seien es laut Logitech indes bis zu fünf Monate.

Logitech MX Keys S: Wenig Neues, viel Altbewährtes

Verglichen zum Vorgänger soll es wenige Anpassungen bei den Sondertasten geben: Die Emoji-Taste, Diktattaste sowie ein Button zum An- und Ausschalten von Mikrofonen sind wieder mit an Bord, neu hingegen sind die sogenannten Smart Actions . Damit ist effektiv eine Makro-Funktion gemeint, mit der Nutzer über die Logi Options+ -Software mehrere Befehle miteinander verketten und per einfachem Tastendruck ausführen können.

Zur Übertragung wird neben klassischem Bluetooth Logitechs neuer Kommunikationsstandard Bolt genutzt; wer eines der vorherigen, mit Unifiying ausgestatteten Geräte besitzt, kann diese nicht miteinander kombinieren. Laut dem Unternehmen soll Bolt den Vorteil reduzierter Latenz sowie eine ausfallfreiere Übertragung auf eine Distanz von bis zu zehn Metern liefern können.

Die MX Keys S steht ab heute zum Kauf bereit; zur farblichen Wahl stehen Grafit und Hellgrau zur Verfügung - als UVP setzt Logitech einen Preis von 120 Euro an. Bei Bedarf kann eine Handballenauflage für zehn Euro mehr hinzugebucht werden.

Logitech MX Anywhere 3S: Neuer Schalter und Sensor

Nicht ganz neu, aber immerhin leicht überarbeitet ist die MX Anywhere-Maus, die im 3S-Modell eine minimal andere Version der dritten Generation des Eingabegeräts darstellt. So wurden die linke und rechte Maustaste durch neue Schalter ersetzt, welche laut dem Hersteller noch leiser sein sollen.

Mit einer ähnlichen Verbesserung wirbt das Unternehmen auch beim Sensor. War bisher noch der hauseigene Darkfield-Sensor integriert, wird dieser in der neuen MX Anywhere 3S durch einen klassischen optischen Sensor ersetzt. Dieser soll eine maximale Auflösung von 8.000 DPI bieten können - weitere Details gibt es hierzu allerdings nicht. Wir vermuten, dass es sich hierbei um denselben Sensor handelt, der auch schon zur MX Master 3S neu hinzugekommen ist. Aufseiten der Verbindung arbeitet die MX Anywhere 3S ebenfalls mit dem neuen Bolt-Standard; exakte Angaben zur Akkulaufzeit sind nicht bekannt.

Auch die MX Anywhere 3S ist ab sofort im Handel erhältlich und wird für einen Preis von 100 Euro vertrieben. Sparpotenzial bietet zudem das MX Keys S Combo genannte Bundle, in dem Logitech die neue Maus- und Tastaturkombinationen zusammen mit einer Handballenauflage für 220 Euro anbietet.

Logitechs Peripherie ist eine beliebte Alternative Office und Homeoffice. Mit der nächsten Iteration erhält die MX-Reihe eine Upgrade. Seid ihr Logitech-Liebhaber? Lohnt sich für euch möglicherweise die Neuauflage? Oder setzt ihr auf einen anderen Hersteller? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit und diskutiert darüber.