Mehr Farben, mehr Kontraste: In Windows 11 23H2 werden eure Desktop-Hintergründe noch schöner

Microsofts Betriebssystem Windows 11 steht vor einem großen Update: Im Herbst 2023 soll mit 23H2 die nächste Version freigegeben werden, die mit einer Vielzahl neuer Features glänzen will.

Hauptaugenmerk liegt hierbei auf den Windows Copilot, der euch als im OS integrierter KI-Assistent zur Seite stehen will.

Daneben werden sowohl die Taskleiste als auch der Datei-Explorer neu aufgelegt - was es damit auf sich hat, findet ihr in unserem Übersichtsartikel zu Windows 11 23H2:

Eine Neuerung blieb bisher gänzlich unerwähnt, schließlich hat Microsoft diese erst kürzlich mit einem Preview-Build in Windows Insider Kanal Canary veröffentlicht.

HDR-Unterstützung für JXR-Hintergrundbilder

Konkret geht es um euren Windows-11-Hintergrund, der künftig auch mit HDR-Unterstützung im JXR-Format festgelegt werden kann.

Bei JXR handelt es sich um eine Erweiterung des klassischen JPEG-Formats; die Abkürzung selbst steht für JPEG Extended Range . Damit ist der erweiterte Tonwert gemeint, den das Format beinhalten kann und so besonders schöne Bilder produziert.

Grundsätzlich war es auch in vorhergehenden Versionen von Windows 11 möglich, diese JXR-Bilder als Hintergrund festzulegen - ohne HDR-Support blieb hier allerdings viel Potenzial liegen.

Selbstredend muss die genutzte Anzeige auch über HDR-Unterstützung verfügen, wenn ihr die aufgehübschten Bilder als Hintergrund nutzen wollt. Ob das bei eurem Monitor der Fall ist, findet ihr über Einstellungen > System > Anzeige heraus.

Daneben empfiehlt Microsoft im Blogbeitrag zum neuen Preview-Feature, die HDR-Kalibrierung per bereitgestellter Anwendung durchzuführen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Einige Laptops sollen laut den Entwicklern aber noch Schwierigkeiten damit haben, die JXR-Bilder mit HDR korrekt anzuzeigen - hier ist schlicht Geduld gefragt, da es sich noch um ein Vorschau-Build handelt.

Wenn ihr euren Desktop nicht nur schöner, sondern auch aufgeräumter darstellen wollt, hat unser Redakteur Maxe einige Tipps für euch bereitgestellt:

Microsoft selbst hat neben der Freischaltung des JXR-Features auch die passenden Hintergrundbilder zum Download bereitgestellt, die ihr unabhängig vom Preview-Build unter diesem Link herunterladen könnt:

Habt ihr einen HDR-fähigen Monitor, der von den neuen JXR-Hintergrundbildern in Windows 11 profitieren kann? Wie findet ihr die Beispielbilder, die Microsoft zur Verfügung gestellt hat? Welches Feature soll noch in 23H2 nachgereicht werden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!