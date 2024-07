Modder will die kleinste Nintendo Wii der Welt bauen – kann als Schlüsselanhänger verwendet werden

Die Konsole selbst steckt in dem kleinen Metallkasten. Zum Spielen wird er in die Dockingstation gesteckt. (Bild: Wesk Mods)

Zwei bekannte Konsolenmodder präsentieren ihr nächstes großes – oder eher kleines – Projekt: die kleinste Nintendo Wii der Welt. Die Konsole soll so klein sein, sodass sie auch als Schlüsselanhänger verwendet werden kann. Die Macher haben das Gerät »Nintendo Kawaii« getauft.

Wer steckt dahinter? »Wesk Mods« und »YveltalGriffin« sind bekannte Namen in der Konsolen-Modding-Community und haben schon in der Vergangenheit mit kuriosen Umbauten Aufsehen erregen können. Beide haben schon einmal die Playstation 1 und die Nintendo Wii in Handheld-Konsolen umgewandelt. Jetzt wollen sie in Zusammenarbeit die winzigste Wii der Welt bauen.

Das ist die »Nintendo Kawaii«

Um den Mod zu ermöglichen, kommt der sogenannte »Omega Trim« beim Mainboard der Wii zum Einsatz. Dabei wird die Platine drastisch getrimmt und nur das Nötigste beibehalten. Um die Wärmeentwicklung einzudämmen, kommt ein Undervolt zum Einsatz.

Dadurch soll es sogar möglich werden, das Gerät vollkommen passiv zu kühlen – also ohne den Einsatz eines Lüfters.

Die Kühlrippen auf der Rückseite helfen aus, das Gerät mit Undervolt kühl zu halten. (Bild: Wesk Mods)

Das 60 x 60-Millimeter-Gehäuse besteht deswegen aus eloxiertem Aluminium mit Kühlrippen auf einer Seite. Auf einer Seite befinden sich magnetische Pogo-Pins, die das Gerät mit einer Dockingstation verbinden. Die aufrechte Position sollte auch zu einer marginal besseren Kühlung durch Konvektion sorgen.

Über den Dock wird das Gerät mit einem USB-C-Anschluss mit Strom betrieben und es lassen sich bis zu vier GameCube-Controller anschließen.

Das Ergebnis wird ziemlich winzig sein.

Auf der Vorderseite ziert der Nintendo Kawaii-Schriftzug, der mit RGB-LEDs beleuchtet wird. Und natürlich gibt es eine Öse für den Schlüsselring.

Wesk Mods hat im bitbuilt-Forum einen ausführlichen Bericht über Planung und Entstehung gepostet, falls ihr mehr Details über das Projekt erfahren möchtet.

Was haltet ihr von der Nintendo Kawaii? Würdet ihr gerne ein solches Exemplar besitzen oder hättet ihr Interesse daran, selbst eine solche Mod zu erstellen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!