Nintendo reagiert auf Leaks der Switch 2 – und ihre Aussage ist offen für Interpretation

Genki zeigte auf der CES 2025 ein MockUp der möglichen Switch 2. Dieses wurde von Nintendo aber nicht bestätigt. Bild: Genki

Die Gerüchteküche brodelt: Wie sieht die Switch 2 denn jetzt aus? Jetzt hat Nintendo auf die kürzlich aufgetauchten Bilder und das 3D-Modell der Switch 2 auf der CES 2025 reagiert. Allerdings gab es keine Bestätigung über das Aussehen der Konsole, aber auch keinen Widerspruch, sondern ein nicht offiziell .

Was bedeutet das?

Gegenüber der japanischen Nachrichtenagentur Sankei erklärte ein Unternehmenssprecher, dass die auf der US-Elektronikmesse CES 2025 verbreiteten Materialien nicht offiziell seien.

Die Leaks stammen vom Hersteller Genki, der auf der CES ein 3D-gedrucktes Modell der vermeintlichen Switch 2 zeigte. Auf dem X-Account von Numerama könnt ihr das Modell in einem Video sehen.

Außerdem zeigen Genki auf ihrer Webseite eine animierte Darstellung der angeblichen Switch 2 sowie der Controller. Ohne weiter auf die Leaks einzugehen, betont Nintendo, dass die offizielle Ankündigung des Switch-Nachfolgers im laufenden Geschäftsjahr erfolgen werde.

Wann gibt es Gewissheit?

Das laufende Geschäftsjahr geht am 31. März 2025 zu Ende. Demnach erfahrt ihr noch vor dem April, wie die Konsole aussehen wird. Das 3D-Modell von Genki verdichtet die Gerüchte, um das Aussehen der Switch 2. Das gezeigte Modell passt nämlich sehr gut zu den bereits im September 2024 geleakten Bildern.

