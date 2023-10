Nintendo Switch 2: Doug Bowser nennt ein wichtiges Feature für den Übergang zur neuen Konsole

Doug Bowser hat bestätigt, dass die nächste Konsole vom Nintendo-Account-System profitieren wird. (Glücklicher Baby-Bowser als Symbolbild: Nintendo)

In einem aktuellen Interview mit Inverse hat Doug Bowser, der Chef von Nintendo of America, eine vielversprechende Neuigkeit für die Fans verkündet.

Es betrifft nicht nur das nächste Konsolenmodell, also die theoretische Nintendo Switch 2, die Gerüchten zufolge bereits 2024 erscheinen könnte, sondern vor allem eine lang ersehnte Veränderung im Nintendo-Universum: das Account-System.

Kein Neu-Account mit neuer Konsole nötig

Bisher war es bei Nintendo-Konsolen üblich, für jede neue Konsole einen neuen Account erstellen zu müssen. Dies führte dazu, dass einmal getätigte Käufe oder Abonnements nicht auf die nächste Konsole übertragen werden konnten.

Diese Einschränkung sorgte bei den Spielern regelmäßig für Frustration.

Mit der Nintendo Switch wurde bereits ein Schritt in die richtige Richtung unternommen. Hier wurde der Nintendo-Account eingeführt, auf dem sämtliche Käufe gespeichert wurden. Doug Bowser bestätigte nun, dass dieses System auch für den erwarteten Nachfolger, oft als Switch 2 bezeichnet, beibehalten wird.

»Wir haben mit der Nintendo Switch eine wichtige Änderung eingeführt, die die Kommunikation und den Übergang zu einer neuen Konsole erleichtert hat, und das ist der Nintendo-Account«, erklärte Bowser im Interview. Auf Gerüchte und Leaks wollte er selbständig nicht eingehen.

Das Account-System verspricht nicht nur einen reibungslosen Übergang von der aktuellen Switch zur kommenden Konsole, sondern bedeutet auch, dass Spieler ihre bereits erworbenen Spiele und Abonnements nahtlos mitnehmen können.

Während die Gerüchteküche weiterhin brodelt und Hinweise auf die neue Nintendo-Konsole ans Licht kommen, können sich die Fans zumindest sicher sein, dass ihre investierten Gelder und Spielstände nicht verloren gehen werden.

Der Nintendo-Account wird unabhängig von der Konsole funktionieren, was die Vorfreude auf kommende Gaming-Abenteuer weiter steigert.

Meinung des Autors Duy Linh Dinh: Dieser Schritt war längst überfällig und es ist gut, dass Nintendo ihn geht. Ich hoffe nur nicht, dass es wie bei vielen anderen Features des Unternehmens ein Schritt vorwärts und zwei rückwärts ist. Das Kontosystem wurde zwar mit der Nintendo Switch eingeführt, gibt einem aber immer noch nicht die Möglichkeit mit Freunden zu kommunizieren oder sie in Spiele einzuladen. Ich habe so viele Stunden in Monster Hunter Generations Ultimate mit einem anderen Spieler namens »Kaori« gehabt und obwohl er oder sie in meiner Freundesliste ist, gibt es keine Möglichkeit für mich, ihn oder sie zu kontaktieren. Ich selbst bin also eher vorsichtig und skeptisch, bei allen Themen, die mit Nintendo und dem Internet zu tun haben - die zwei sind noch nicht lange genug Freunde (und haben sich wahrscheinlich mit Freunde-Codes angefreundet).

Wie findet ihr diese Neuigkeit? Hat es euch gestört mit jeder neuen Nintendo-Konsole einen neuen Account anlegen zu müssen? Und welche Verbesserungen wünscht ihr euch am meisten für das Nintendo Online-System? Seid ihr zufrieden mit dem, was Nintendo bietet oder gibt es bestimmte Ecken und Kanten, die unbedingt bearbeitet werden sollten? Schreibt es uns in die Kommentare!