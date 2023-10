Das Lenovo Legion Go und die riskante Handheld-Zukunft - mit Tech like Vera

31:03 Handhelds schlagen einen gefährlichen Pfad ein

Was gibt es neben Nintendo Switch und Steam Deck eigentlich gerade für Handheld-Fans? Und was steht noch am Horizont? Wie steht es um eine Switch 2 oder Switch Pro?

Wir besprechen für euch bei FYNG Tech den Staus Quo der Handheld-Konsolen und enthüllen sogar deutschlandexklusiv das neue Legion Go - für das man starke Armmuskeln und eine großzügige Portokasse braucht.

Vera von Tech like Vera kennt sich von E-Autos bis hin zu Schlaftrackern mit so ziemlich allem aus, das von Strom betrieben wird und für sie ist das Steam Deck mittlerweile der beste Handheld aller Zeiten.

von GameStar Tech konnte mit der Switch zunächst nicht viel anfangen - doch als er sie dann doch das erste Mal in den Händen hielt, war es Liebe auf den zweiten Blick. Er ist ein wandelndes Lexikon für alle wichtigen Handheld-Fakten. Géraldine hat einige ihrer schönsten Spiele-Erinnerungen auf dem Nintendo DS gemacht - auch wenn sie einsieht, dass das kein perfekter Handheld war.

Wir stellen fest: Handhelds schlagen gerade einen spannenden, aber auch sehr riskanten Pfad ein. Wenn sie immer größer, schwerer und teurer werden, sind sie dann noch so weit von einem Gaming-Laptop entfernt?

Das alles und mehr seht ihr oben im Video oder hört ihr hier als Podcast:

