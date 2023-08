Erfolgt die Ankündigung der Nintendo Switch 2 schon auf der gamescom?

Steht die Ankündigung der Nintendo Switch 2 bereits kurz bevor?

In wenigen Wochen ist es so weit: Mit der gamescom 2023 steht vom 23. bis zum 27. August Deutschlands größte Spielemesse in Köln an.

Wie jedes Jahr - zumindest in denen, in denen keine Pandemie einen Strich durch die Rechnung macht - werden eine Vielzahl an Herstellern und Entwicklern erwartet, die auf der Messe ihre neuesten Spiele und Hardware vorstellen.

Einer davon wird Nintendo sein - der japanische Hersteller soll endlich die Switch 2 auf der gamescom vorstellen, behauptet zumindest Startmenu unter Berufung auf eine Quelle, die regelmäßigen Kontakt mit Entwicklerstudios und Nintendo-Partnern haben soll.

Mit einem ebenso zeitnahen Release soll die vermeintliche Ankündigung auf der Messe allerdings nichts zu tun haben, wie auch die jüngsten Gerüchte erklären.

Nintendo Switch 2: Ankündigung diesen Monat, Release in einem Jahr?

Ob Nintendo den Switch-Nachfolger wirklich direkt auf der gamescom präsentieren wird, konnte der Startmenu-Bericht nicht verifizieren.

Zwar ist der Hersteller erstmals seit 2019 wieder bei der Kölner Spielemesse dabei, doch wäre eine Vorstellung der Switch 2 in Anbetracht vergangener Präsentationen eine ungewöhnliche Abweichung vom bisherigen Vorgehen.

Die ursprüngliche Switch selbst etwa wurde schlicht per Tweet wenige Monate vor ihrem Release 2016 angekündigt, die Wii U hingegen wurde 2011 auf der E3-Messe (Ruhe in Frieden?) präsentiert.

Entsprechend steht auch die Möglichkeit im Raum, dass im Zeitraum der gamescom 2023 eine mittlerweile übliche Nintendo Direct ansteht, während der die Switch 2 gezeigt wird.

Wie Startmenu selbst erklärt, hatte man vor der Veröffentlichung des Leaks Zweifel daran, wie echt dieser tatsächlich ist. Andere Informationen der Quelle haben sich allerdings mit den eingangs erwähnten Gerüchten von VGC gedeckt.

Laut diesem Leak sind erste Entwickler-Kits bei ausgewählten Studios gelandet, die auch Näheres zu den technischen Details wissen lassen. So soll die Switch 2 wieder den Rückschritt zu einem LCD-Panel wagen, um den Preis möglichst niedrig zu halten.

Die VGC-Quellen gehen zudem davon aus, dass der Release des Switch-Nachfolgers zumindest in der ersten Jahreshälfte 2024 erfolgen soll - und wer weiß, vielleicht bestätigt Nintendo diesen Termin ja tatsächlich schon zur gamescom.

Was wird Nintendo eurer Meinung nach auf der gamescom zeigen: Steht hier tatsächlich der Switch-Nachfolger im Raum oder wird der Fokus auf Exklusivspielen liegen? Welche würdet ihr euch in letzterem Fall wünschen und warum ist die Antwort darauf Metroid Prime 4? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!