Switch 2: Alle Highlights von der Nintendo Direct in drei Minuten

Endlich, endlich, endlich ist die Nintendo Switch 2 offiziell: Am 2. April um 15 Uhr deutscher Zeit hat Nintendo die Hüllen vollständig fallen lassen und alle Geheimnisse der neuen Konsole enthüllt.

Wenn ihr bei der Präsentation oder unserem Live-Ticker zur Nintendo Switch 2 nicht dabei sein konntet, keine Sorge: Im folgenden Überblick findet ihr alle wichtigen Details, die der Hersteller zur Konsole genannt hat.

Nintendo Switch 2: Release, Preis, Vorbestellungen

Mit der Antwort auf die wohl spannendste Frage hat sich Nintendo etwas Zeit gelassen, nach rund 20 Minuten aber endlich den Verkaufsstart enthüllt: Am 5. Juni 2025 feiert die Switch 2 ihren offiziellen Release.

Einen Preis nannte Nintendo während der Direct-Vorstellung nicht - dafür aber auf der offiziellen Webseite. Die Konsole wird in zwei Versionen erhältlich sein:

Nintendo Switch 2: 470 Euro

Nintendo Switch 2 mit Mario Kart World: 510 Euro

Nintendo Switch 2: Die wichtigsten Neuerungen

Die neuen Joy-Con-Controller (»Joy-Con 2«) wurden bereits einige Male angedeutet. Im Fokus steht der neue C-Knopf auf dem rechten Controller, der mehrere neue Funktionen einführt:

»GameChat« fungiert als Voice-Chat für Multiplayer-Spiele. Zudem könnt ihr euren Bildschirm mit eurer Freundesliste teilen und euch selbst mittels der separat erhältlichen Kamera streamen - gewissermaßen handelt es sich beim neuen Feature um das »Discord von Nintendo«.

Hinzu kommt »Game Share«, das euch ausgewählte Spiele mit bis zu drei Freunden teilen lässt.

Der magnetisch angebrachte Controller an sich wird, wie zuvor vermutet, auch als Maus nutzbar sein. Genaue Details hierzu bleibt der Hersteller allerdings noch schuldig.

Beim Display der Switch 2 nennt Nintendo die Vergrößerung auf 7,9 Zoll (vorher: 6,2 Zoll). Als Auflösung steht natives 1080p auf einem LCD-Bildschirm bereit, der mit bis zu 120 Fps laufen soll. HDR-Unterstützung ist ebenfalls an Bord.

Die Docking-Station der Switch 2 kann indes kompatible (!) Spiele mit 4K-Auflösung abspielen. Hierfür ist ein eigener Lüfter im Dock integriert, um die Konsole entsprechend kühl zu halten.

In Spielen wie dem angekündigten Metroid Prime 4 könnt ihr so zwischen einem Qualitätsmodus mit 4K-Auflösung bei 60 Fps und einem Performancemodus mit 1080p-Auflösung bei 120 Fps wählen.

Die SD-Karten, die eure Spiele beinhalten, sollen indes als »microSD Express«-Variante wesentlich schneller bei der Datenübertragung sein. Apropos Übertragung: Ihr könnt eure Daten von eurer ursprünglichen Switch auf die neue Konsole drahtlos übertragen.

Um den entsprechenden Speicherplatz für eure Spiele zu bieten, bietet die Switch 2 zudem ganze 256 GByte an interner Kapazität.

Nintendo Switch 2: Welche Spiele gibt es zum Start?

Natürlich ließ Nintendo es sich nicht nehmen, gleich zum Start der Direct-Vorschau die ersten First-Party-Titel vorzustellen, die es auf die Switch 2 schaffen werden. Unter anderem gibt es folgende exklusive Spiele zum Launch der neuen Konsole:

Mario Kart World

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung

The Duskbloods

Elden Ring (!) schafft es als »Tarnished Edition« auf die Switch 2.

Hinzu kommen einige »Enhanced«-Versionen bereits bestehender Switch-Spiele, die ebenfalls nur für die neue Konsole gedacht sind. Als Beispieltitel wird »Super Mario Party: Jamboree« genannt, das mit neuen Modi und natürlich Support für die GameChat- und Maus-Funktion der Joy-Con 2 ausgestattet wird.

Natürlich darf hier das Zelda-Universum nicht fehlen. Sowohl Breath of the Wild als auch Tears of the Kingdom erhalten ihre Switch-2-eigene Version. Der Clou: Über euer Smartphone erhaltet ihr beispielsweise eine Sprachnavigation, die euch durch Hyrule führen soll.

Der »Nintendo Switch Online« genannte Dienst erhält ebenfalls einige Neuzugänge - und zwar in Form von ausgewählten GameCube-Klassikern. F-Zero GX (Maxe wird's freuen), The Legend of Zelda: Wind Waker oder Soul Calibur 2 sind direkt zum Start der Switch 2 an Bord.

Ebenfalls zum Start der GameCube-Spiele ist der zugehörige Controller, dessen Kauf allerdings eine NSO-Mitgliedschaft voraussetzt. Im Gegensatz zum Original lässt sich dieser kabellos verwenden und führt natürlich den C-Knopf mit sich, auf den Nintendo während der Präsentation viel Wert legt. Einen Preis nannte der Hersteller nicht.